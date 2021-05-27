美國駐華大使或有譜了 拜登選中“鷹派”伯恩斯

據路透社今天報道稱，《紐約時報》周三晚間引述兩名消息人士說，美國總統拜登計畫宣布，已選定前美國駐北大西洋公約組織(NATO)大使伯恩斯R. Nicholas Burns為美國駐華大使，並同時任命洛杉磯市長Mayor Eric為駐印度大使。

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據新頭殼引述美國媒體消息報道稱，拜登將提名“鷹派”老牌外交官為駐華大使。《美聯社》指總統拜登將正式向國會提名現年65歲的職業外交官、曾任國務院政務副國務卿的尼古拉斯．伯恩斯(Nicholas Burns)為駐華大使候選人。

目前白宮方面拒絕對此一人事任命案發表評論，強調“在正式宣布之前，沒有人是確定人選”。

據指出，伯恩斯是蘇聯問題專家，擁有豐富的外交經驗，曾在小布什總統任內擔任副國務卿，也曾擔任駐北約、希臘大使。現執教於美國哈佛大學肯尼迪政府學院等機構。在拜登競選總統期間，伯恩斯曾提供外交政策方面的建議。但根據了解，伯恩斯沒有任何在中國工作的經驗，在談到中國時經常使用“對抗(stand up to)”一詞，立場偏向“鷹派”。在美中關係緊張時刻，這項人事安排特別引人關注。

今年1月份，伯恩斯接受德國媒體採訪，談到新疆人權問題、香港局勢等議題時，表示美國應與德國、歐盟合作，共同捍衛民主和人權。他並建議美國、歐洲和日本應共同聯手就中國的非法貿易行為與中國進行對話，因為美日歐洲共佔全球一半以上的經濟體量，共同發聲便有足夠份量，促使中國尊重國際貿易規範。

2月份，伯恩斯接受CNN專訪更直言：“美國不能將二戰以來在印太地區的軍事主導地位讓給中國”，指美國與中國的較量是“民主”與“威權”間的較量。

路透社今天報道說，拜登計畫任命伯恩斯Burns為駐華大使並指伯恩斯曾擔任美國駐北約大使。