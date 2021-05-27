著名中國人文學者王康逝世一周年，《王康紀念文集》今日在美國出版

著名中國人文學者王康2020年5 月27日在美國維吉尼亞州病逝，由王康生前友人、著名作家鄭義與一平、北明編輯的《王康紀念文集》，於王康逝世一周年之際，由美國博登出版社出版。

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王康素有中國民間思想家之稱，王康逝世是當代中國的一起精神事件，是中國思想界的損失。

王康1949年生於中國重慶。早年插隊落戶巫山，目睹民間苦難，了解真實中國。上世紀八十年代末，王康以撰寫《中國改革憲章》，名動京華。“八九六四”之後，王康橫遭通緝，藏名埋姓，漂泊多年。上世紀90年代，王康出山論道，拍攝大型政論片《大道》、記錄片《抗戰陪都》、《盧作孚》、《中美西部開發啟示錄》、《重慶大轟炸》、《山河歲月》，昭明史事，展示中國憲政改革藍圖。身處風雲歲月，王康雄辯滔滔，巡迴演講《俄羅斯的道路》、《俄羅斯的精神與夢想》、《烏托邦與公開信》、《世界圖景中的五四運動》、《帝國的教訓與啟示》、《高貴與美麗：俄國十二月黨人和他們的妻子們》，直擊人心，影響了一代中國人。

2004年，王康率十數名畫家，歷經數載，繪製高兩餘米，長一千餘米巨幅畫作《浩氣長流》，彰顯民國時代中華民族浩浩正氣。該畫作2010年在台灣國父紀念館公展，嗣後在美國首都華盛頓、紐約、洛杉磯、舊金山巡展。

2013年，王康應邀訪美，攜手鄭義，共同創立“劉賓雁良知獎”，以表彰守護並踐行良知的中國知識人。王康訪美期間，因拒絕中國官方停止《浩氣長流》畫展之禁令，而不能回國，被迫流亡。

王康去世前，皈依基督。他彌留期間的最後願望是要視線所及之處見到一面美國國旗；美國國會議員柯蒂斯(John Ream Curtis)專門將此前曾懸掛在國會大廈的一面美國國旗贈與王康，懸掛在王康居所窗外，並作為接納王康成為美國精神公民的象徵。

《王康紀念文集》彙集王康逝世後海內外學者與友人悼念王康的文字編輯而成。北明為《文集》撰寫前言指出：王康的離去，在中國思想界留下了一片空白——幾乎沒有人能如他那樣對文明的走向洞若觀火，對歷史的弔詭習以直覺，對人類災難先知先覺。

《王康紀念文集》出版的消息引發各界關注，一位中國大陸讀者賦詩致《文集》主編鄭義：

屏里堂前溪畔，餘音曼惋。馬車天外便歸來，豈料得、霄穹遠。

文集編來相伴，雲橫嵐璨。結廬幽徑步依依，林深處、流鶯囀。