西班牙諾推歐中投資協定解凍？桑切斯與習近平打電話

西班牙首相桑切斯與中國國家主席習近平昨天稍晚通話。西班牙政府在一份聲明中表示，桑切斯對習近平表示，他有信心在批准期待已久的中歐投資協定方面能找到共識，並表示西班牙可以在加強中歐關係方面發揮建設性作用。習近平希望西班牙政府為推動中歐關係行穩致遠繼續發揮建設性作用。

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據路透社消息說，西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)周三與中國國家主席習近平通電話，討論了中國共同投資歐盟復蘇基金資助項目的機會。

據該報道稱，布魯塞爾和華盛頓的監管機構一直對中國在歐洲日益增強的影響力保持警惕，且不贊成中國投資關鍵基礎設施。

不過，西班牙政府在一份聲明中表示，桑切斯對習近平表示，他有信心在批准期待已久的中歐投資協定方面能找到共識，並表示西班牙可以在加強中歐關係方面發揮建設性作用。

根據中國外交部網站信息，習近平在通話中強調，雖然發生了新冠肺炎疫情，但中歐務實合作顯示出巨大潛力。可以預見，未來中歐關係既擁有新的機遇，也面臨各種挑戰。關鍵是要牢牢把握全面戰略夥伴關係大方向，妥善管控分歧，維護合作共贏的主基調。希望西班牙政府為推動中歐關係行穩致遠繼續發揮建設性作用。

未來幾年，西班牙將獲得歐盟提供的約1,400億歐元(1,710億美元)疫情復蘇援助資金，桑切斯提到了在“向綠色經濟轉型、電動交通、循環經濟和數字化方面”的投資機會。在歐盟發放首筆資金之前，西班牙也一直在爭取中東主權財富基金共同投資重大項目，希望它們的參與能擴大復蘇基金的影響。

該報道說，去年，西班牙政府通過了一項法令，授權政府否決外資收購被視為具有戰略意義的西班牙企業10%或以上股份的交易，政府表示此舉與尋找外部投資者的做法並不矛盾。