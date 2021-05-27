路透社：香港保安局長以坐牢威脅銀行不得與黎智英進行賬戶往來

黎智英已成為香港新國安法最引人注目的打擊目標之一，面臨三項國家安全指控，包括涉嫌與外國勾結。香港當局多管齊下整治黎智英。黎智英目前已經被關進香港赤柱監獄。上周有關部門凍結了黎智英的71.26%股權，當時價值4,500萬美元。香港保安局長遭指以坐牢威脅銀行不得與黎智英進行賬戶往來。

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路透社今天報道說，根據該通訊社看到的文件，香港保安局局長李家超本月致函媒體大亨黎智英和滙豐銀行與花旗銀行的分支機構，稱若這些銀行與黎智英的賬戶繼續有往來，可能面臨最高七年的刑期。在李家超署名的上述信函發出之前，保安局宣布凍結黎智英持有的壹傳媒多數股份，及其擁有的三家私人公司銀行帳戶財產。

黎智英一名財務顧問稱，雖然被凍結賬戶中的資金相對較少，但它們代表着涵蓋其私人財富的全球銀行關係網絡的香港管理端。據獨立於黎智英賬目的三名資深私人銀行家和三名公司律師表示，此舉首次將收緊的國安機制擴大到銀行系統的精英階層，給香港客戶和高級財務經理們帶來風險。

顧問們正在尋求銀行家和律師的指導，以了解如何應對凍結問題，以及凍結問題對迄今為止通過香港管理的離岸資產和銀行往來關係的影響。律師、銀行家和外交人士說，鑒於新國安法的潛在影響力，保安局長的這一行動也加劇了人們對香港更廣泛投資環境的擔憂。據上述財務顧問說，此舉還可能危及民主活動人士將離岸資產轉移回港、以支撐壹傳媒旗下陷入困境蘋果日報的任何嘗試。

壹傳媒股價周四恢復交易後一度上漲330%。上周有關部門凍結了黎智英的71.26%股權，當時價值4,500萬美元。

黎智英已成為新國安法最引人注目的打擊目標之一，面臨三項國家安全指控，包括涉嫌與外國勾結。該信發送給了在香港高度警戒的赤柱監獄中的黎智英。信中威脅稱如果有對指定資產的任何交易，將被處以最高七年的監禁和相應罰款，包括資產處置或轉換、將其用作抵押品、或將其轉進或轉出香港。

信中列出了與在英屬維爾京群島(BVI)註冊的三家公司相關的七個香港帳戶。該信被列為第1號通告，指出此舉是根據國安法第43條實施細則。該細則允許扣押或凍結“用於或者意圖用於”犯罪的財產。

該信還承認黎智英和相關銀行有權在法庭上對通知提出異議，通知於2023年5月到期。

根據路透見到的文件，發給滙豐及花旗的信函也用了同樣的措辭。

保安局發言人表示，由於已進入司法程序，不宜披露行動細節。該發言人稱，“可以這麼說，危害國家安全是非常嚴重的罪行。”

負責監管銀行的香港金管局表示，銀行業者必須配合執法機構的刑事調查，包括根據相關法令凍結資產，國安法即屬於相關法令。

該報道說，黎智英去年5月向路透表示，由於他面臨愈來愈大的壓力，他的個人財產多數放在海外。黎智英的顧問指出，他的財產分散在亞洲及北美各地，包括在台灣擁有商用地產，在加拿大擁有酒店，並持有大量美國股票。

據一名顧問向路透表示。“我們很確定他們決心要扼殺蘋果日報，即使沒有企圖凍結海外資產，現在也很難將那些資金移回香港，”該名顧問向路透表示，“我們現在可以看到，如果與銀行的往來主要集中在香港，很容易受到國安法的影響。這對財富管理行業和他們的富有客戶來說就是當頭棒喝。”

黎智英的顧問擔心，他的海外資產存放在海外賬戶中，但這些賬戶也是透過香港建立和管理的，因此存在不確定性。

銀行人士和律師表示，其他司法管轄區的監管機構與銀行並沒有義務回應其他國家有關個人賬戶的要求，特別是如果這些要求無關反恐或洗錢指控的話。香港一名私人銀行家稱，香港的私人銀行家為客戶開設海外賬戶是一種常規做法。他們這麼做主要是假設海外財產可以得到法律防火牆的保護。然而，如果國安法和對資金外流的限制讓外界對這種操作的信心減弱，就可能令整個行業受傷。

今年73歲的黎智英因2019年參與非法集會被判14個月監禁，目前正在服刑。

香港特區行政長官林鄭月娥表示，此舉有望鞏固香港國際金融中心的地位，“因為沒有人可以利用我們的金融體系，去從事這些危害國家安全或政治性的行為意圖危害國家及香港的安全。”

路透社說，壹傳媒周三發布聲明稱，如果沒有新的貸款或來自黎智英的新注資，公司有足夠的運營資金至少能從4月1日起持續運營18個月。