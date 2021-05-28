拜登下令90天出溯源調查結果 美國情報界對病毒源頭曝有分歧

美國情報界承認其機構對新冠病毒的起源有兩種理論，其中兩個機構認為它是在人類與受感染動物的接觸中自然產生的，第三個機構認為2019冠狀病毒病(COVID-19)大流行可能源自實驗室事故。美國情報界共有17個大的機構。美國總統拜登下令要美國情報界在90天之內拿出調查結論。美國政界近期關於世界大流行造成至少近2億人受感染的疫情起源做獨立的全面調查，包括從疫情爆發的中國武漢病毒研究所外泄可能。中國官方批評再起調查，認為世衛組織的調查已經排除了實驗室外泄原因，應當到別的國家溯源。

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據路透社報道稱，美國情報界承認其機構對新冠病毒起源有兩種理論：天然或實驗室事故。美國情報界周四承認其機構對新冠病毒的起源有兩種理論，據美國國家情報總監辦公室的說法，“美國情報界並不確切知道COVID-19病毒最初是在何地、何時、以何種方式傳播的，但已集中圍繞兩種可能的情況，”美國國家情報總監辦公室(ODNI)表示，並稱大多數人認為沒有“足夠的信息來評估其中一種可能性比另一種更大。”

ODNI的聲明沒有指明美國情報界17個機構中的哪兩個機構認為該病毒源自受感染的動物，哪一個機構認為它源自實驗室事故。

ODNI說，在這兩種情況下，支持一種或另一種起源理論的機構其做法都是“低或中等可信度”的。在間諜行話中，這意味着他們認為支持其觀點的證據遠非定論。

路透社說，一位熟悉情報界分析的消息人士說，美國中央情報局(CIA)和國防情報局(Defense Intelligence Agency)目前都不支持對病毒起源的任何一種解釋，而且他們和大多數美國機構中一樣，認為目前的信息不足以確定哪情況更有可能。