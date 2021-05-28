改革選舉法例 美批華續摧毀港民主體制

香港立法會通過由北京為港製定的新香港選舉條例，大規模限制民主派人士參選，甚至連呼籲不滿候選人時投白票的自由亦須面對刑罰。中國官員指新制確立了「愛國者治港」的新秩序，有利於終結過往的選舉亂象，將開啟香港良政善治新篇章。不過，美國國務卿布林肯批評，新法案是中國持續摧毀香港民主機制之舉，與《基本法》聲稱立法會最終會由普選產生的目標背道而馳。

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這條對香港選舉立法會議員和特首均有嚴重影響的《 2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》在未經公眾諮詢的情況下，提交立法會討論約一個半月後，於昨(27日)午在全體建制派議員支持下通過，相關的8條主體法例、24條附屬法例將於下周一刊憲生效。在這個被建制派議員何君堯形容為「揉合西方民主和(中國)內地協商模式」的新選舉制度下，負責選舉特首和成為立法會議員的選舉委員會，人數將增至1500人，當中約半數成員將受北京和香港特首影響；立法會方面，議席由70席增至90席，但直選議席將會減少；而相關選舉的參選人均須經新設立的資格審查委員會審查，符合愛國者標準方可參選。

由於新例引起港人不滿，有人呼籲選民日後在選舉時「投白票」，當局為此加入中國人大常委會相關決議沒有訂明的限制，將煽惑他人投白票刑事化，而且當局提控時，毋須證明涉嫌犯規者有「破壞選舉」的意圖。政制及內地事務局局長曾國衛在會上解釋，要舉證意圖，在執法時會出現困難。但提出加入「破壞選舉」意圖的議員鄭松泰憂慮，現時條例的涵蓋面太闊，市民容易誤墮法網，甚至出現政治檢控。

法案通過後，中國「兩辦」先後發表歡迎聲明。國務院港澳事務辦公室形容，新法有利於終結以往的選舉亂象，是撥亂反正的成果，將「開啟香港良政善治新篇章」，北京部門將支持港府「堅決打擊破壞選舉秩序的違法行徑」，確保即將舉行的三場選舉順利進行。另外，「中聯辦」的聲明則指出，法案將以愛國者為主體的港人治港原則落到了實處，是一套「符合香港實際情況的民主選舉制度」

相反，美國繼續批評法案。美國國務卿布林肯發表聲明，指修訂香港選舉制度的條例草案獲得通過，是中國政府持續破壞香港民主體制之舉，因為新制度改變立法會和選委會的組成，嚴重限制港人有意義地參與港人治港和發聲的權利，使中國承諾給予港人的權利被剝奪。聲明續稱，削減港人透過選舉產生的代表，不會令香港長治久安，相反，只會與基本法承諾立法會所有議席最終經普選產生的目標，背道而馳。

布林肯再次呼籲中港政府釋放所有因參與選舉以表達不同聲音而被控的港人，不管當局是根據《港區國安法》抑或其他法律提出有關檢控。他重申，美國會與盟友團結一致，為《中英聯合聲明》及基本法給予港人的人權與基本自由發聲。

另外，英國外相藍韜文昨與中國國務委員兼外交部長王毅通話時，重申英方關注香港和新疆人權受侵犯的情況，但未有特別就香港立法會通過選舉條例草案表態