日歐首腦聯合聲明提及台灣海峽與東海安全 北京抗議

日本首相菅義偉27日以視頻會議方式與歐盟舉行了定期首腦磋商。會後發表的聯合聲明寫明，雙方就台灣海峽局勢“強調和平穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題”。日本外務省透露，這是日歐聯合文件中首次寫入有關台灣的表述。關於夏季的東京奧運會和殘奧會，聲明稱“作為戰勝新冠疫情的世界團結的象徵，支持以安全安心的形式舉辦”。中國駐歐盟使團周五稱，對聯合聲明相關言論表示“強烈不滿和堅決反對”，中國也必將更加堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

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日歐首腦聯合聲明提及台灣海峽和平穩定重要性.據共同社今天報道說，圍繞台海局勢，日美首腦會談後的聯合聲明也有同樣的表述。日方希望與考慮到中國大陸的動向而日益關注印度太平洋地區的歐盟強化合作。與會者還達成共識，強烈反對中國在東海和南海改變現狀的嘗試。

鑒於新冠疫苗生產據點位於歐盟境內，菅義偉請求讓疫苗順利對日出口，獲得了理解。雙方還討論了面向在發展中國家普及疫苗的舉措。此外，為推動可再生能源等技術，雙方商定新設日歐合作框架“綠色聯盟”。

歐盟委員會主席馮德萊恩在磋商後的記者會上強調，歐盟已批准對日新冠疫苗出口1億劑次以上，說明稱這是歐盟正在為東京奧運的籌備及安全舉辦提供支援的“強有力證據”。

共同社說，這是菅義偉就任首相後，首次與歐盟舉行定期首腦磋商。歐盟方面，歐洲理事會主席米歇爾也出席了磋商。

據路透社今天發自上海的報道稱，中國駐歐盟使團表示對歐日領導人峰會聲明相關言論強烈不滿並堅決反對。針對歐盟和日本領導人峰會聯合聲明中涉華部分，中國駐歐盟使團周五稱，對聯合聲明相關言論表示“強烈不滿和堅決反對”，中國也必將更加堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

消息說，中國駐歐盟使團網站刊登的答記者問指出，台灣、香港和涉疆問題以及東海、南海問題關乎中國的根本利益，不容干涉。“歐日上述言論已經完全超出正常發展雙邊關係的範疇“。

歐盟與日本周四發表領導人峰會聯合聲明，對東海和南海局勢表示嚴重關切，強調台海和平與穩定的重要性，並稱將就包括香港、新疆在內的地區問題進行協調，就各自對華關係進行交流。