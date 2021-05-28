法新社特寫：黑山精美之道是債務陷阱寫照？

中國在歐洲巴爾幹地區的小國黑山共和國自助建設一條不到180公里長的公路，中國工人在此地開山架橋，建到了41公里處，該工程資金用盡了，接下來的預算還沒有着落。按照黑山與中國的協約，如果黑山違約，中國將拿黑山的基建等要塞抵押。儘管當地人傾嚮往好的一面看，法新社還是提到了「債務陷阱外交」。

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小國黑山向中國貸款蓋公路，嶄新的公路消失在蒙特內哥羅即黑山共和國一個安靜山村上方的隧道，對一條由中國資助10億美元興建的公路來說，小山村不太像是路的盡頭。積欠中國的債務則衝擊這個小國的經濟。法新社說，蒙特內哥羅或是領教債務陷阱。

據法新社說，黑山政府完成這條公路中長僅41公里的第一段，就已經燒掉9億4400萬美元的中國貸款。這段路也成了全球最昂貴的公路之一。中國工人花了6年的時間在當地堅硬的山壁開鑿隧道，在峽谷間搭建高聳的水泥柱，撐起這條實際上未通往其他地方的道路。

這條公路未完成的長度還有近130公里，經費至少還要12億美元。

67歲退休族德拉岡（Dragan）說：「這項建設令人嘆為觀止，但這就像買了一輛昂貴的車子，卻只能停在車庫裡。」

批評人士質疑這條路繼續蓋下去的經費要從哪來，也指出這項建設對環境帶來的破壞，以及關於工程合約的貪污指控。

據該報道說，不過，當地人傾嚮往好的一面看。其中一位村民表示，「對我們的村民來說有好的一面。有人因此可以賣地離開這裡。這在過去是不可能的。」他的兩層樓高的樓房，距離高聳的水泥支柱只有幾公尺遠。

這段連接馬帝賽佛和首都波德戈里察 (Podgorica）附近一個城鎮的道路，是難度最高的一段，預定在11月通車。不過，這條路是為了連接黑山南部亞得里亞海港都巴爾（Bar）和北部塞爾維亞邊界，並且希望塞爾維亞政府將這條道路，延伸至首都貝爾格萊德。目前還不清楚，這條路繼續蓋下去的經費要從哪裡來，以及對一個國內生產毛額為49億歐元的國家，要如何償還目前積欠中國的鉅額債務。

根據法新社見到的合約，倘若黑山無力還債，將面臨北京的仲裁，恐被迫交出重要基礎建設的掌控權。

據法新社說，批評人士憂心，北京會利用金融貸款來鞏固其政治實力，即所謂的「債務陷阱外交」（debt-trap diplomacy）。