黎智英又多加一罪 刑期加長

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等10人承認前年10月1日組織未經批准集結等罪，今天被法院判囚緩刑至18個月不等，其中黎智英入獄14個月。連同早前其他非法遊行案件的分期判刑，黎智英的刑期累計增至20個月。

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據中央社今天報道稱，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等10人承認2019年10月1日組織未經批准集結等罪，被法院判囚緩刑至18個月不等，其中黎智英入獄14個月。

前年中國國慶日當天，大批“反送中”運動支持者響應泛民主派號召，在港島上街遊行，警方其後逮捕了黎智英等10人，起訴他們組織及參與未經批准集結罪。

黎智英等人上月在法庭各自承認一項組織未經批准集結罪，區域法院今早對10人判刑，其他9名被告是民間人權陣線召集人陳皓桓、香港市民支援愛國民主運動聯合會主席李卓人和秘書蔡耀昌、社會民主連線秘書長吳文遠，以及前立法會議員梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、單仲偕。吳文遠和蔡耀昌還承認參與未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁同時承認在前一天煽惑他人參與未經批准集結。陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁各被判入獄18個月；黎智英和吳文遠被判囚14個月。

楊森和何秀蘭也被判14個月，法官表示，兩人此前曾犯下類似罪行，因此，這次不能給予緩刑；單仲偕和蔡耀昌各被判14個月，緩刑2年。

中央社引述當地消息說，陳皓桓等人在開庭前曾高呼“六四悼念、七一發聲”等口號。

法官判刑時說，前年6月以來，本地的騷亂所出現的暴力行為不斷升級，雖然一些被告呼籲和平、理性、非暴力遊行，但在社會暴力事件無日無之的情況下，認為遊行可以和平進行是天真和不切實際的想法。