中國當局促喜馬拉雅放棄赴美上市而改去香港

中國正在敦促國內最大在線音頻平台喜馬拉雅放棄赴美國上市計畫，改為去香港上市。路透社認為，這顯示中國當局正在尋求進一步收緊對私營媒體和互聯網企業的管控。喜馬拉雅打算最快本月赴紐約上市。

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中國當局敦促喜馬拉雅放棄赴美IPO而改為去香港上市。該報道引述三位知情消息人士說，喜馬拉雅打算最快本月赴紐約上市。最近包括國家互聯網信息辦公室在內的中國監管機構敦促該公司取消赴美上市計畫，改為去香港上市。

據消息人士稱，喜馬拉雅仍在與國家互聯網信息辦公室(CAC)進行商談。喜馬拉雅背後有騰訊、小米和百度以及索尼音樂娛樂公司的支持。消息人士還補充表示，喜馬拉雅將在未來兩周內就上市地點做最後決定。

據路透社說，中國國家互聯網信息辦公室和喜馬拉雅均未回復置評請求。