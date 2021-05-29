中國稱疫苗接種已過6億

據中國官方通報，截至28日，中國接種新冠病毒疫苗累計已突破6億劑。自3月27日超過1億劑以來，中國接種疫苗持續加速。數據顯示，最近6天接種合計突破1億劑；26日一天就接種超過2000萬劑。中國最新發布的人口總數為14.1億人，若以每人應接種兩劑估算，須施打22.56億劑，才能達到80%覆蓋率，形成群體免疫。

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據中央社今天報道稱，中國國家衛生健康委員會官網今天通報，截至28日，中國大陸接種新冠疫苗累計已突破6億劑，中國31個省區報告接種新冠疫苗6億299.1萬劑。中國工程院院士鍾南山昨晚指出，到今年年底，中國接種疫苗的覆蓋率將能達到80%，但“當前疫苗產能仍需加強”。

鍾南山表示，按照疫苗保護率達到70%計算，中國大陸的疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。鍾南山說，“據我所知，在7月初，全國應該達到40%，今年年底能夠達到80%。”

“五一”長假後，中國大陸多地相繼出現零星的本土疫情，促使民眾更踴躍接種疫苗。但多地近日宣布6月10日起暫緩接種第一劑，以接種第二劑優先，官方宣稱這是為了避免出現“打了上針沒有下針”的情況，不過許多民眾在網絡社群反映疫苗供應不足。