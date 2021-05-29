以千萬豪宅利誘市民接種疫苗 谷針威迫利誘樣樣齊

用以預防武漢肺炎的疫苗接種計畫，在港反應差強人意，至今接種率只有約兩成，港府近日不斷鼓勵市民接種，又呼籲商界加以誘因，令市民打針，不同團體紛紛以完成接種可獲有薪假期、食物打折等方法作誘因，但最矚目的，當數一個價值1080萬港元的市區單位。消息公布當日，接種疫苗和預約接種人數較之前一日分別上升38%和27%，涉及人數合共約6萬。

廣告 繼續瀏覽後續

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團昨(28日)早宣布，凡年滿18歲，並於9月1日之前在港完成兩劑疫苗接種的香港居民均可登記參加抽獎，大獎是市區重建局位於觀塘的重建項目「凱彙」一個全新的449平方呎單位，價值約1080萬元。據了解，該單位是一個高層向山單位。另外，公司又會捐出20個獎項予所有在港的疫苗接種者，得獎者可獲10萬元的簽賬額。

不少市民認為獎品甚具吸引力，但中文大學生命倫理學中心總監區結成憂慮，誘因太大，可能會令一些不適合接種者都會跑去打針，呼籲市民不要為上車而打針，身體狀況不穩定者不適宜接種疫苗。

另外，立法會飲食界議員張宇人透露，飲食業界將在7月為已接種疫苗的顧客提供七折優惠。

雖然特首林鄭月娥日前表示，部門利誘公務員接種不大好，只考慮發放有薪假，但環境局和環境保護署昨向部門人員發電郵，呼籲各組別同事組隊參加「環保同心抗疫杯」，疫苗接種率最高的隊伍可參加大抽獎，有機會獲得由首長級官員「私人自願贊助」送出總值10萬元的禮品。

食物及衛生局局長陳肇始歡迎商界提供接種誘因，並繼續呼籲市民打針，但調子傾向「靠嚇」。她今早在電台節目表示，從其他國家和地區所見，疫情可以在一瞬間轉變，一觸即發，要守護香港，必須儘早接種疫苗。有關說法令人聯想原本疫情受控的廣東省，省內的廣州市茘灣區近日疫情升溫，市民涌往各接種站打針的情況。香港近日出現零確診，有利達致「清零」目標，但「清零」消息的「副作用」是市民接種意欲更低。

她又說，香港疫苗接種緩慢，會影響採購下一批疫苗的議價能力，藥廠可能會優先考慮供應給其他國家或地區，現時難言下一輪能否購買足夠疫苗給港人接種。

港府長久以來均呼籲市民接種，並指不接種有後果；其後，曾出現有大學讓接種者有較大機會入住宿舍的情況，近期經港府呼籲後，表示會向已接種疫苗者提供有薪假期的機構和學校有所增加。而親北京的工聯會昨天則促請港府推動商界為員工設有薪「疫苗假期」，以提升接種率，並為被隔離檢疫的勞工提供檢疫津貼，免得工友手停口停。