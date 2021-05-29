六四還沒有成為歷史，美國華人舉辦多項活動，紀念六四屠殺32周年

5月29日中午，數十位華人來到舊金山華埠花園角廣場，清洗矗立在那裡的“中國民主女神像”，這表明，美國華人紀念“六四”屠殺32周年各項活動正式啟動。

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自89六四以來，香港市民每年在維多利亞公園舉行的“六四”燭光紀念集會已遭港府禁止，因此美國華人紀念六四，便成為全世界規模最大的紀念活動。 6月4日晚間，由偉大民運雕塑家陳維明創辦的洛杉磯“自由雕塑公園”舉辦的“六四”紀念集會，有來自全美各地的500多人參加。在這場集會上，陳維明將揭幕他的最新作品：題為《中共病毒》、頭上長滿新冠毒株的中共最高領導人雕像，並舉行設於公園內的“共產主義受難者紀念館”奠基儀式。

美國國會議員、擔任“美國國會及行政當局中國委員會”主席的史密斯（Chris Smith），將從華府專程來參加自由雕塑公園舉辦的“六四”紀念集會，並接受“中國民主教育基金會”為他頒發的特別貢獻獎，和參加“史密斯之友會”為他舉行早餐會。

史密斯議員曾主持了六十多次關於中共侵犯人權的國會聽證會，譴責中共強迫墮胎、宗教迫害、勞改和活摘器官等惡行。2020年7月13日，北京為報復美國制裁四名侵犯新疆人權的中國官員，宣布對史密斯等四位美國議員及官員實施制裁。

6月3日、4日，美國各地華人都將舉行各種形式的“六四”紀念活動。3日晚間，中國⺠主教育基金會、中國⺠主黨、人道中國、中國⺠主陣線、北加州香港會、支港聯團體，將在舊金山華埠花園⻆廣場民主女神像前舉行紀念“六四”屠殺32周年蠋光集會。

各團體發表《淚從未乾，血不曾冷，未曾忘卻，永不放棄》的“六四”文告指出：當下中國，以喪心病狂、被脫光衣服也要當皇帝的小醜習近平為代表的中共，對國內將法西斯統治進行到了極致，十幾億國人被洗腦被監控，人們必須愛黨，愛中共黨政府，這樣才算是愛國；新疆、西藏、香港同胞處在水深火熱之中，已經完全被淪為囚徒，中共被美國和歐盟一些國家立法、定義為“種族滅絕、反人類罪組織”，中共的種種惡行，比法西斯還殘暴10倍！他們遏制中國人⺠的自由，肆意踐踏⺠主，已經到了無以復加的地步，大陸、香港越來越多的異議人士被羈押、抓捕、判刑，他們重啟文革2.0版本，禁錮所有不同聲音，連香港維多利亞公園持續進行了30年的每年的“六四”大屠殺紀念活動，去年起已被中共取締，我們身處海外⺠主之地，至少有條件和能力公開跟中共抗爭，能夠向全世界表明我們的立場和態度：中共極權制度一天不除，全世界將永無寧日！

在六四紀念日到來前夕，旅美民運理論家胡平發表《投入結束中共專制的終極之戰》的文章，指出：“六四”還沒有成為歷史，那個殺人的政府還坐在台上，還在繼續壓迫人民，死難者的名譽還在蒙受玷污死不瞑目，自由鬥士還身陷牢獄或流亡海外，正義的原則還沒有得到哪怕是最起碼的伸張。 “六四”還不是過去完成時，而是現在進行時。紀念“六四”不僅僅是紀念，它同時也是抗爭。

文章指出：今天，世界已經陷入二戰以來最大的危機，反對中共專制政權已經變得更困難、更有風險。但世界也比以前任何時候都更驚覺、更清醒，更加認識到中共專制政權的問題不只是中國的問題，也是世界的問題，也是人類的問題。在紀念“六四”32周年之際，我們要繼續高揚自由民主的旗幟，和全世界一切珍視普世價值的人們一道，投入結束中共專制的終極之戰。