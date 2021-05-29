民主派和平遊行被囚 香港監察促聯合國設香港特派員跟進

香港多名民主派核心人物再因和平遊行被判囚超過一年，被獲判緩刑的前立法會議員單仲偕形容為「史無前例」的嚴重後果，亦有法律學者指，判刑理據與歐洲人權法院案例相違背。在英關注香港人權的組織「香港監察」(Hong Kong Watch）更發表聲明指，判刑是對口口聲聲維護表達自由的港府的嘲諷，呼籲國際社會對當局鎮壓香港民主運動作出回應，推動聯合國增設香港特別報告員，並制裁明顯違反人權的中港官員。

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壹傳媒創辦人黎智英等多名民主派領軍人物，因組織或參與前年「8.18」維園流水式集會、「8.31」遊行，以及「10.1」國殤日遊行而被控組織或參與未經批准集結，三宗遊行均和平進行，最後一宗遊行的前後在其他地方則有警民衝突，但仍遭重判，在部分刑期同期執行後，各民主派核心人物累計被判入獄14至22個月，當中，刑期最重的是激進民主派前議員梁國雄，其次是黎智英和支聯會主席李卓人，各須入獄20個月；接着是被囚18個月的民主黨前主席何俊仁和民間人權陣線召集人陳晧桓，而入獄共14個月的則有前議員何秀蘭、楊森及社民連前主席吳文遠。

「香港監察」執行總監羅傑斯在昨(28日)午在「10.1」遊行案判決後發出聲明，指判處和平示威的民主派社運人士入獄超過一年，是對港府聲稱仍然捍衛《基本法》和港人表達自由的一種嘲諷。他直言，顯而易見，北京及其在港府內的「忠字派」正以名譽掃地的《公安條例》來針對民主派，消滅異見聲音；而把相關案件的刑罰由過往的定額罰款提升為現在的入獄逾年，北京是要令人在香港進行和平示威付出更嚴峻的代價。

另外，香港大學法律學院公法講座教授陳文敏亦認為，判刑會影響市民日後參與和平集會及遊行。在判刑時，法官表明，以前年的形勢，各被告呼籲市民以「和平、理性、非暴力」的態度參加遊行是天真和不切實際，陳文敏向《明報》指出，法官似乎不相信集會和平，予人感覺以後集會是否和平進行，均須面對重刑。

他對此不表認同，指歐洲人權法院有案例提及，即使集會現場出現零星暴力、或有其他人作不法舉動，只要參與者的行為和意願均屬和平，該人就不會因此而停止享有和平集會的權利。他解釋，參與者無法控制其他人在集會中的行為，即使在合法集會，也不能避免有人或有非法行為，質疑是否「可能」有人犯事便不能集會，若此，便會扼殺和平集會的權利」。

他更援引外國判例稱，若是和平集會，即使未經批准，一般而言都不會判處入獄，若因未經警方批准便成為非法，甚至在相關集會出現暴力便要重判，這便會令到公眾集會的權力變相由警方決定。

現行的「未經批准集結」控罪，在香港回歸後的臨時立法會加入《公安條例》中，最高刑期是五年，當年首名觸犯此罪者，正是今次一系列遊行案的刑期最長犯梁國雄。他在2002年遊行聲援一名社工而被裁定罪成，被判處自簽500港元和守行為三個月。相關案件的辯護律師均指出，過往同類案件，法庭多判處守行為或罰款等非監禁刑期，但在2019年反修例事件後，上訴庭近期以黃之鋒案作例訂定新例，就「暴力非法集結」訂下的判刑原則，亦可應用於同屬《公安條例》的不涉暴力的未經批准集結案中，以收阻嚇作用。自此，普通的非暴力非法集會的量刑起點均超過一年。何俊仁等早前已就「8.18案」的判刑提出上訴。

與民主派的批評不同，建制派對判刑表示支持，認為被告罪有應得，更有一個名為「愛國護港101」的團體到律師會請願，要求對判囚18個月的律師何俊仁展開調查，永久吊銷其執業資格；另一個叫「市民心聲」的團體則到法院外拉起祝賀黎智英加刑的橫額，並開香檳致慶。