菲律賓抗議中國船隻停泊南海中業島 杜特爾特稱他至少84次提抗議

中國與菲律賓因南海海上主權再起爭議，菲律賓對於中國在南海中業島附近的持續“非法存在與行動”提出抗議。此前數百艘中國船隻停泊在菲律賓200海里專屬經濟區內長達好幾個月，馬尼拉和北京間緊張局勢也因此升高。菲國政府表示，菲方認為這些船隻是由民兵操作，而北京當局則指出，它們僅是為了躲避惡劣天氣的漁船。

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據中央社今天報道稱，菲律賓外交部今天表示，菲律賓對於中國在南海中業島附近的持續“非法存在與行動”提出抗議。馬尼拉當局昨日針對“中國海上資產與漁船在中業島附近的持續部署、長期存在和非法活動”提出外交抗議。路透社說，菲律賓要求中國撤離這些船舶。然而中國駐馬尼拉大使館於下班時間未就媒體詢問立即作出回應。

此前，數百艘中國船隻停泊在菲律賓200海里專屬經濟區內長達好幾個月，馬尼拉和北京間緊張局勢也因此升高。菲國政府表示，菲方認為這些船隻是由民兵操作，而北京當局則指出，它們僅是為了躲避惡劣天氣的漁船。

據菲律賓外交部在一份聲明中表示：“希望島（Pag-Asa Island，中國稱中業島）是菲律賓不可分割的一部分，菲律賓對其擁有主權和管轄權。”中業島距離菲律賓本島451公里，是菲律賓在南沙群島佔領的八個礁石、淺灘和島嶼中面積最大的一個。

該報道稱，中國在距中業島約25公里南沙群島渚碧礁（Subi Reef）建立了一座有跑道、機庫和地對空飛彈的小型城市。這是菲國總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）自2016年上任以來，至少第84次對中國提出外交抗議。