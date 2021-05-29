重判民主派領袖入獄的法官收恐嚇電話

壹傳媒集團創辦人黎智英等十名民主派人士因參與和組織前年「10.1」遊行遭法官胡雅文重判入獄14至18個月後，法官隨即收到至少三個恐嚇電話，聲稱會對胡雅文及其家人不利。警方將案列為刑事恐嚇，由重案組負責調查；而律政司則發表聲明，港府絕不容忍這種無視法紀及損害法治的惡行，會將不法分子繩之於法。

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區域法院法官胡雅文昨(28日)天中午完成案件判刑，其辦公室分別在下午1時、3時及4時許接獲三個沒有來電顯示的電話，通話期間，致電者聲稱會對胡及其家人不利。

司法機構響應時表示，高度關注事件，強調任何試圖向法官施加不當壓力的行為，均應受到嚴厲譴責。發言人強調，法官會以無懼無私的精神，主持正義，任何人如對判決或判刑不滿，可循上訴機制處理。律政司亦響應指，法官因履行司法職能而遭恐嚇，港府必定嚴正執法，絕不容忍。律政司強調，根據《基本法》，香港法院獨立進行審判，不受任何干涉。

捲入恐嚇事件的胡雅文現年54歲，已出任區院法官九年，在《港區國安法》去年生效後，獲委為國安法指定法官，曾處理多宗涉及反對修訂逃犯條例的案件，包括上月就「8.18」維園流水式集會和「8.31」遊行被指非法集結案重判各被告入獄，上述兩案雖然和平進行，事後亦未觸發暴力，但黎智英仍因此被囚14個月，而支聯會主席李卓人和社民連前主席梁國雄亦被判囚18個月。加上昨日的判刑，部分刑期同期執行後，各民主派領軍人物累計被判入獄14至22個月，當中，刑期最重的是梁國雄，其次是黎智英和李卓人，各須入獄20個月；接着是被囚18個月的民主黨前主席何俊仁和民間人權陣線召集人陳晧桓、最後是入獄共14個月的前議員何秀蘭、楊森及社民連前主席吳文遠。

香港絕少發生恐嚇法官事件，當中最嚴厲的案件發生於1996年，事緣《東方日報》不滿一宗裁決，派遣記者跟蹤和辱罵法官，又對法官進行人身攻擊和恐嚇，最終，該報總編輯藐視法庭罪名成立，判監4個月，集團被罰款500萬港元。