廣東疫情現印度英國變異病毒株

中國廣東省21日至今已有本土的6名新冠肺炎病毒確診病例及34名無癥狀感染者。這波疫情主要有兩條不同的傳染鏈，源頭分別與病毒的印度變異株和英國變異株有關，專家指傳播力更強更快。

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據中央社今天報道稱，中國廣東疫情傳播力強，與印度英國變異病毒株相關。該報道引述中國媒體消息說，廣東本輪新冠肺炎病毒疫情集中於兩條傳播鏈：一條是由廣州荔灣區擴散至茂名、佛山的“早茶傳播鏈”；另一條是發生在深圳鹽田港的“境外貨輪傳播鏈”。

在早茶傳播鏈中，源頭是一名75歲的郭姓婦女，她在21日確診，並發現身上帶有新冠肺炎病毒的印度變異病毒株，但她並沒有境外旅遊史，通報指“不排除意外暴露造成偶發感染”。

廣東在疫情中面臨更高風險。羊城晚報指出，中國目前每天入境人員中，有9成集中在廣東，每天廣東的隔離人員達3萬人。和廣州去年發生過的6次疫情不同，這波病毒傳播力很強、傳播速度也快，可以通過吃一頓飯或短暫的非直接接觸傳播。為郭姓婦女在早茶店送餐的服務人員，只因為沒戴口罩送餐就感染了。

另外，深圳市鹽田區21日也在該區國際貨輪登輪作業人員例行檢測中發現一名無癥狀感染者，短短幾天內相關無癥狀感染者已累計至7人，其中6人都在鹽田港區工作，這7例均有境外貨輪工作場所暴露史。

針對深圳疫情，相關疾控部門表示，此次病毒傳播速度很快，而且其中有5例是感染了英國出現的變異毒株。

據該報道，26日起，廣州市荔灣區、佛山市禪城區、深圳市鹽田區都分別展開全區全員核酸檢測，深圳鹽田區還要求做到“疫苗100%覆蓋”。有媒體表示，為了迅速完成核酸檢測，廣州荔灣區調來4900名醫護徹夜檢測。消息說，受疫情刺激，廣東各地民眾接種疫苗的意願也高升，各地市的疫苗臨時接種點都排起了長隊。