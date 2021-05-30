陝北延安掀黃土紅色旅遊熱

中共今年建黨屆滿百年，各地掀起“紅色旅遊潮”，被視為“革命聖地”的陝西延安更是遊人如織。但除了紅色景點外，當地黃土高原人文風情以及黃河景觀，也是另一大旅遊焦點。

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據中央社今天報道稱，黃土高原過去較缺乏木、石等建築材料和燒磚、瓦所需燃料，發展出挖掘山壁而建成的窯洞民居，如今則成為廣受遊客歡迎的景點。根據中國官方統計，疫情爆發前，延安2019年接待遊客達到7300多萬人次。當地官員預估，今年屆逢建黨百年，接待旅客狀況可望回到疫情前的盛況，甚至超過。以過去中共中央駐紮地“楊家嶺”舊址為例，去年受到疫情影響，接待旅客約53.5萬人次，而今年1到5月已有42萬3900人次，預計有機會回到2019年的狀況。

事實上，陝北在4月初便開始進入旅遊熱門季節，除了官方大力推動的“紅色旅遊”外，當地的黃土高原風情也是一大旅遊焦點。例如，黃土高原過去較缺乏木、石等建築材料和燒磚、瓦所需燃料，發展出挖掘山壁而建成的窯洞民居，如今則成為廣受遊客歡迎的景點，甚至發展為特色民宿。

延安另一大黃土人文風情則是“安塞腰鼓”。這是一種有2000年以上歷史的獨特民間大型舞蹈藝術形式，可以百人甚至千人以上同時表演，一般會在傳統節日上演出，過去也曾多次到台灣南投燈會等場合演出。安塞腰鼓的表演形式是由頭戴白頭巾，身披紅綢布的鼓手一面打擊腰鼓，結合跳躍、腳步踏地，展現農民樸素而豪放性格，並與滾滾黃土產生鮮明對比。

安塞腰鼓表演者的服飾圖樣則是當地另一項特色人文的產物，即“安塞剪紙”。這種傳統民間藝術，多為家庭成員、鄰裡間口傳心授，過去“傳女不傳男”，圖案包括惟妙惟肖的人物和各種花鳥魚蟲等。

據該報道，而談到延安的自然景觀，不得不提到位於當地的中國大陸第二大瀑布“壺口瀑布”。壺口瀑布西臨延安宜川縣壺口鎮，東瀕山西省臨汾市吉縣壺口鎮，為兩省共有旅遊景區，兩岸石壁峭立，河口收束狹如壺口，“形成千里黃河一壺收”景象，故名壺口瀑布。據當地解說員表示，瀑布上游黃河水面寬300公尺，在不到500公尺長距離內，被壓縮到20到30公尺的寬度，河水從20多公尺高的陡崖傾注而瀉，氣勢磅礡。