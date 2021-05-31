世界衛生大會閉幕 "疫苗"成為重點議題

世界衛生大會周一閉幕，今年的大會疫苗成為最重要議題，調查病毒起源轉為會員國各別表態，另外定於11月召開特別會議制定大流行國際條約，屆時如何提高資訊透明共享，歐洲、美國及中國立場受到矚目。世衛同意，將研究強化世衛組織的"重大改革建議"。

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第74屆世界衛生大會自5月24日起以視頻方式開幕，原訂6月1日閉幕，但因討論進度順利，周一下午提前閉幕。

中央社報道，2019冠狀病毒疾病爆發全球大流行超過一年後，今年包括"大流行防範和應對獨立小組"、"國際衛生條例"審查委員會以及世界衛生組織突發衛生事件規畫獨立監督和諮詢委員會等均提出報告，內容均強調全球應團結合作及強化對世衛的資金支持，在究責方面則沒有過多強調。

會員國今年焦點放在疫苗供應，許多發展中國家發言時均強調對疫苗的急迫性。因此進一步調查病毒起源轉為會員國各別表態。

歐盟5月26日在大會討論疫情防範項目時發表聲明，強調須徹底調查病毒起源及如何在人類中傳播，才能控制疫情。美國總統拜登當天也表示，已經下令情報單位調查COVID-19新冠病毒起源，並在90 天內呈交報告。

英國星期日泰晤士報報導，英國情報機關認為，全球疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論是"可能的"。

此外，周一大會閉幕前通過包括美國、歐盟、英國、澳洲及加拿大等約60國聯手提案，將在今年11月29日至12月1日在世衛總部日內瓦以實體方式舉行世界衛生大會特別會議，審議一項防範疫情大流行的國際條約決議。

歐洲理事會主席米歇爾在周一世界衛生大會通過決議後也發文，表示現在開始準備起草大流行條約工作。

今年3月歐盟發動防範疫情大流行的國際條約倡議，得到包括法國、德國、英國、韓國和南非等25國國家領導人支持，重點是增強疫情透明度、問責制以加強國際協調合作。

在11月審議防範條約前，各國將持續討論條約內容，如何達成提高資訊透明共享的目標，屆時歐洲、美國及中國立場受到矚目。

另外，世界衛生組織周一同意，將研究獨立專家提出的重大改革建議，以強化世衛組織。