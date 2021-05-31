美國前國安副顧問博明：確認冠狀病毒來源是可能的

美國前國安副顧問博明5月30日向媒體表示，他認為找到COVID-19的起源是可能的。他指出，美國將追查毒源作為優先事項後，許多有道德的科學家將會站出來。

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據美國國會山報，美國前國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）在周日5月30日討論病毒起源於武漢實驗室的理論時表示，他認為有可能確定COVID-19的起源。

博明對美國全國廣播公司NBC"見媒體"節目主持人查克-托德（Chuck Tddd）說，“我認為，在90天內可以了解到很多事情”。 他指的是拜登總統最近要求美國情報界在90天內就冠狀病毒起源提交一份報告。

博明補充說：找到答案是可能的，即便我們沒有得到一個終極答案，我們也將打下一個基礎，讓全世界的科學家透露更多情況，他們從現在開始將更加大膽，因為他們知道這是美國的優先事項。

被問及是否相信，即使中國政府不合作，也能找到關於冠狀病毒起源的"最終答案"時，博明說，“我認為這是可能的。會需要超過90天的時間，您看，...中國有一些令人難以置信的、有道德的科學家，其中許多人在冠狀病毒大流行早期階段就站出來說，他們懷疑病毒是實驗室泄漏的。"

“後來這些人被他們的政府系統地壓制住了”。現在由美國領導的尋找冠狀病毒起源的全球努力，可能會使“這些科學家有勇氣站出來”。

在採訪中，博明還被問及，“他所服務的美國前總統特朗普和其他人對中國的批評是否拖延了對病毒來源的調查”。

博明回答說，他認為，阻礙病毒溯源努力的主要原因，首先是一些科學家早期發表聲明駁斥病毒可能來自實驗室的說法。他說，實際上，這些科學家的早期聲明醜化嘲諷那些認為病毒可能來自實驗室的人。

他補充說："我認為這更像是一種體制上的缺陷：情報界曾指望“疾病控制和預防中心”發揮主導作用，成為監測疾病爆發等方面的牽頭機構。

18名科學家5月13日在美國《科學》雜誌上發表公開信指出，冠狀病毒Covid-19可能源自武漢病毒研究所意外泄露的假說，被世衛組織調查組的報告錯誤地擱置了。

華爾街日報5月23日報道，根據一份先前未披露的美國情報報告，中國武漢病毒研究所的3名研究人員，在2019年11月，出現嚴重病情，去醫院尋求醫治。