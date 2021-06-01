世衛、世銀等全球4大組織領導人呼籲公平分配疫苗

世衛、世銀等全球4大組織領導人周二表示，世界各國領導人必須做出"新的承諾"，更公平的分配新冠疫苗，以控制新冠病毒疫情大流行。另外，疫苗全球取得機制增資會議周二舉行，日本承諾將再捐助8億美元。

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法新社消息，世界衛生組織，世界貿易組織，國際貨幣基金組織和世界銀行的負責人周二共同呼籲七國集團，在本月於倫敦舉行的峰會上同意斥資500億美元，用於由國際貨幣基金組織制定並已呈交羅馬衛生峰會的一項預防疾病大流行計畫。

四大國際組織並呼籲七國集團各國領導人出席英國舉行的會議時達成協議，同意"加強協調策略、提供新資金，為全世界民眾施打疫苗"。

世衛組織總幹事譚德塞表示，這項投資將“大大提高診斷，治療，氧氣，醫療設備和疫苗的產量，以期公平進行分配”。

四大國際組織的負責人周二在新聞發布會上說，這一投入到2025年將為全球經濟創造9萬億美元的收入。

由國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃、世衛總幹事譚德塞、世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）和世貿秘書長伊衛拉共同撰寫的呼籲書稱，我們的目標是到今年年底為世界上至少40％的人口接種疫苗，並在2022年底之前為至少60％的人口接種疫苗，以實現可持續的全球經濟復蘇。

世貿組織總幹事伊韋拉呼籲各國放棄對生產疫苗所必需的原料及技術轉讓的限制，呼籲提高疫苗的生產能力。

四大組織領導人表示，如果不終結這場衛生危機，將無法擺脫新冠病毒疫情大流行，邁向範圍廣泛的經濟復蘇。而這兩者的關鍵都在疫苗的取得。

討論新冠病毒疫苗全球取得機制（COVAX）增資計畫的國際會議預計今天舉行，日本首相菅義偉將在會上宣布日本將為該計畫追加捐助8億美元。

日本與國際機構聯合舉辦的探討疫苗全球取得機制增資方法的國際會議預定周二舉行，會議將採取線上舉行方式。

美國副總統哈里斯、歐盟委員會主席馮德萊恩等40國的領導人將出席會議。

菅義偉將在會議上宣布，日本政府將追加捐出8億美元。日本總計捐出10億美元，僅次於美國所捐的25億美元。

會議上，菅義偉也考慮表明願把日本目前所有的疫苗當中，不在日本境內使用的疫苗提供給他國。