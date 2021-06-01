中國科興新冠疫苗獲世衛組織緊急使用許可

世界衛生組織周二批准將中國科興生物技術有限公司研製的“新型冠狀病毒滅活疫苗”列入緊急使用清單。世衛稱，針對疫苗有效性的研究結果顯示，科興疫苗在51%的接種者中成功預防了有癥狀感染。

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法新社消息，這是繼中國國藥集團生產的新冠疫苗已於上月獲得了世衛組織的緊急使用許可後，第二支獲得世衛緊急使用許可的中國疫苗。世衛組織負責醫藥及衛生產品的副總幹事希毛 (Mariangela Simao)表示，目前國際社會急需更多的疫苗以解決疫苗接種嚴重不均衡的問題。

世衛專家組建議向18歲以上的成年人接種該疫苗，共分為兩次接種，接種間隔在二到四周之間。針對疫苗有效性的研究結果顯示，該疫苗在51%的接種者中成功預防了有癥狀感染，並在100%的接種受試者中成功預防了重症感染和住院。

專家組表示，參與該疫苗臨床試驗的60歲以上人口數量較少，因此無法對疫苗在這一年齡組別中的有效性作出判斷。但從目前正在使用該款疫苗的多個國家所收集到的數據，以及相關的免疫學支持研究均顯示，該疫苗對於老年群體可能起到保護效果，同時也沒有理由認為該疫苗對於青年和老年群體在安全性上存在差別，因此，世衛組織在疫苗使用建議中並未設置接種年齡上限。

世衛組織同時建議為老年群體接種該疫苗的國家開展後續的安全性和有效性監測，以確認疫苗是否達到了預期的接種效果，並進一步協助完善該疫苗的有效性數據。