中國缺人手 印度移民來補？

中國人口急劇老年化，中共中央政治局5月31日迫不及待宣布： “允許”人民生三個孩子，可是人民的反應一點都不熱烈，而且叫罵聲不斷，有的說，誰願意生誰生去! 還有的質問：“讓你生就生，把我們當豬呢？”

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與其為人口衰老着急，法國世界報駐北京記者勒梅特（Frédéric Lemaître）倒是看見了另外一面，中國為何不打開移民大門呢？“就近取材”多好，與中國人口不分上下的印度，勞動力取之不盡。這篇文章中倒沒有提到，其實印度旁邊的巴基斯坦，孟加拉國，都是人力資源非常充足的國家，去中國，翻過一座大山就到了!

中國2020年人口普查於5月10日公布的結果證實，中國是一個人口老化的國家。中國人的家庭也沒有怎麼利用2016年當局開放生二胎的機會，現在給了他們生第三胎的機會，沒有什麼跡象顯示會根本上改變趨勢。生育率1.3，中國人口正在快速衰落。根據『柳葉刀』去年七月公布的一份研究，到2100年，中國人口將由目前的十四億減少到七億三千二百萬! 對地球來說這倒是一個不錯的消息，但對中共領袖可不是好事。他們有一個自豪感就是中國是全球人口最多的國家，到了2100年，不光印度遠遠超過中國，尼日利亞也會。

怎麼辦？在世界報看來，解決的辦法就是鼓勵移民。中國現在只有845697外國人，比巴黎大區還少兩倍。這裡面許多還只是在中國生活只有三個月的人，其中絕大多數會離開。那麼，比較邏輯的做法就是吸引周邊國家的，尤其是有文憑的年輕人。作者指出印度就是一個無窮無盡的最好的勞力儲存庫。目前印度有大約1800萬人生活在外國，大部分是在阿聯酋、巴基斯坦和美國，在中國，根據2010年的數字，印度人只有15000，估計今天也增加不了多少。作者認為中國應歡迎印度移民的一個理由是，兩個亞洲巨人之間生活水平的差距使得中國變得富有吸引力，以人均擁有GDP來說，中國現在比印度多了五倍，如此，在未來，印度可為中國提供源源不斷的移民，如同墨西哥向美國那樣。

問題是中國並不是一個移民國家。當然有一天會變成一個移民國家，但現在變化的速度很慢。八十年代中國似乎有兩萬外國人，只是到了2010年人口普查時才把他們統計在內，數字是593832人。這裡面還不包括台灣人、香港人，澳門人，十年間，增加了42%，但與中國龐大人口相比，總數少得可憐。

作者認為，中國國家主席習近平意識到問題嚴重，這也就是為什麼中國於2016年加入了國際移民組織，尤其是北京當局於2018年還成立了國家移民管理局。根據Tabitha Speelman在『中國展望』(Perspectives chinoises) 2020年第四期發表的一項研究，此前，中國一直以“外國人”而非“移民”來指居住在本國土地的外來居民，這一指稱的改變很有象徵性但也很相對。“中國政府承認中國是外國移民目的地國家，但這絕不意味着北京自視為一個移民國家”，況且，這個“國家移民局”還屬於公安部管轄，等於中央把管轄權從地方手中拿到自己手中，2019年，該機構實施的“邊界安全政策”取得的最大成果是驅逐了一批外國非法移民。

人口急劇老化，中國未來嚴重缺乏勞動力，但是，讓周邊國家的人移民“非常民族主義的中國”，在Speelman女士看來這在中國是一個非常敏感的話題。她提醒，中國國家移民局2020年提出該局誕生以來第一部法案，旨在向更大範圍的外國僑民提供長期身份—“綠卡”，但中國公眾輿論的反應很負面，中國國家移民局最後只好退步。再加上來了一個新冠病毒，中國人更加警惕外國人，特別是印度人。

北京還有一個最後的辦法，鼓勵海外華僑返國! 但從長遠講這能解決多少問題，又能有多少人返回，都很難說。法國世界報的專欄文章總結說：既想成為全球第一強國，又蜷縮在萬里長城背後，這是“中國國情”下形成的一個史無前例的悖論。