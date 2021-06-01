中歐投資協議凍結「困難值得重視」 王毅與歐洲四國外長認同須冷靜反思

中國外長王毅日前與來華的歐盟成員國波蘭、愛爾蘭和匈牙利以及正在申請成為成員國的塞爾維亞等四國外長會談，是歐洲叫停中歐投資協議後的首次大規模會晤，但看來成效只流於對話。王毅表示，各方達成廣泛共識，包括須重視當前中歐關係出現的「一些困難」，但應冷靜反思，中國期望可透過了解「消除疑慮誤解」，期望與四國深化發展戰略對接。

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四國外長應王返邀請，在上月29日至31日訪華，中國外交部今(1日)早發稿引述王毅稱，這是今年中方同歐洲國家外長首次面對面會晤，也是中歐在新形勢下的戰略溝通，聲稱他與四國外長經過深入而坦誠的交流後，達成廣泛共識，首先是五國應在後疫情時代加強對話合作，利用優勢互補，深化發展戰略對接，促進產業鏈供應鏈融通。

其次，王毅指出，五國都認為，「當前中歐關係出現的一些困難值得重視」，各方應冷靜反思。他認為，正確的做法是在尊重基本事實前提下，開展建設性對話，增進了解，消除疑慮誤解，擴大共識，「聚焦互利合作」，推動中歐關係穩定發展。

王毅的說法反映中國仍然希望聚焦商業利益而淡化中歐政治分歧，但歐盟本月上旬叫停商討達七年才談成、正等待議會審批的中歐投資協議時表明，叫停是由於中歐近日互相制裁，包括中國制裁歐洲議會議員，外交關係惡化。歐盟副主席東布羅夫斯基思當時表明，協議能否獲批，將視乎中歐關係日後發展。

王毅強調，四國都是中國在歐洲的重要合作夥伴，中方願與歐洲繼續交流對話，共同促進合作目標。

訪華的四名外長分別是波蘭外長拉烏、塞爾維亞外長塞拉科維奇、愛爾蘭外交與國防部長科文尼、匈牙利外交與對外經濟部部長西雅爾多。當中，根據中國媒體報道，愛爾蘭外長科文尼與王毅會談時表明，期望雙方日後可深化在網絡安全、航空、抗疫、氣候等領域的合作。