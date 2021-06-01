全球最大肉品供應商JBS：發起網絡攻擊的黑客極可能來自俄羅斯

美國白宮發言人周二表示，全球最大肉品供應商美國子公司JBS向美國政府表示，該公司自上周日以來遭到的網絡攻擊，極可能來自俄羅斯的犯罪集團，黑客並為此攻擊行動索取贖金。

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繼美國最大成品油管道營運商殖民管道公司在3周前遭黑客入侵後，全球最大肉食品加工商JBS的北美洲及澳洲網絡上周日（5月30日）受到黑客有組織攻擊而被迫關閉，加拿大一所廠房也暫停運作，澳洲全國更停止屠宰牛羊。JBS美國分公司在一份聲明中稱：“JBS美國分公司認定，這是一次有組織的網絡安全攻擊行動，支持其北美和澳大利亞IT系統的一些服務器受到影響。”該公司說，此次黑客入侵行為是當地時間5月30日被發現的。

美國白宮發言人讓 比埃爾周二表示，白宮正在就這一事件與俄羅斯方面直接進行溝通，白宮並向俄羅斯方面表示，一個負責任的國家不能袒護網絡黑客。

另據報道，俄羅斯總統普京和美國總統拜登定於本月16日在瑞士日內瓦舉行峰會。

俄羅斯外長拉夫羅夫周二表示，俄羅斯不會對峰會抱有幻想，"俄羅斯不會去試圖營造一種感覺，認為峰會會有所突破、或將作出某些歷史性重大決定"。拉夫羅夫稱，兩個主要核大國最高領導人之間的對話本身就很重要，應當儘可能給予支持，他並表示，兩位領袖應該就各自視為自身威脅及全球威脅的問題交換意見。