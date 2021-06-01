日本皇室開始接種新冠疫苗

日本皇室新型冠狀病毒疫苗接種於6月1日上午正式開始。宮內廳表示，皇室將按照與日本國民相同的順序接種疫苗，6月1日共有4人接種。

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目前，65歲以上的皇室成員共有7人，包括87歲的上皇明仁和86歲的上皇後美智子。據有關人士介紹，這次新冠疫苗的接種將根據接種對象的人群的意願並與醫生協商進行。年齡最大的97 歲的三笠宮妃百合子將不接種疫苗，6月1日共有4人接種。

皇宮宮內醫院於 1 日上午 10 點左右給上皇的弟弟、85 歲的常陸宮親王及其80 歲的妻子華子接種了疫苗，11 點左右，為66 歲的寬仁親王妃信子接種了疫苗，又為68歲的高圓宮妃久子接種了疫苗。上皇明仁和上皇後美智子雖然是接種的對象，但是6月1日沒有消息報道他們接種了疫苗。

德仁天皇和皇後雅子以及天皇的弟弟秋筱宮夫婦，因都不滿65歲，目前不屬於接種對象，預計將在7月以後，日本65歲的高齡者接種完畢後進行接種。

日本所計畫的接種疫苗的基本順序是：首先是醫護人員，然後是高齡者、有基礎疾病的人及一般民眾。

到5月31日為止，日本醫務工作者接種新冠疫苗者已達7,634,137回；高齡者等已達5,576,430回。

而日本官房長官加藤勝信在6月1日的記者會上就普通人群的新冠疫苗接種表示，本月21日可以開始在企業和大學的接種，如果面向65歲以上老年人的接種有望早日完成，那麼還可能更加提前。加藤強調：“力爭減輕有關疫苗接種的地區負擔，加速接種。”