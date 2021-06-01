柬越泰入境香港要隔離21天 但「半封城」的廣州「回港易」不改 續免隔離

因應部分地區疫情轉變，港府決定，由本月4日起，由柬埔寨、越南及泰國等「高風險」地區入境香港而又未接種疫苗者，須強制檢疫21日，已接種疫苗者可減七天，該七天可以自行監察代替。不過，疫症個案上升並由即日起封鎖部分區域的廣州，港府表明，相信中國的疫情控制措施，暫不更改在廣州居住的港人的「回港易」安排，即已接種者回港後毋須接受隔離。

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根據公布，廣東省前日（5月30日）新增本土確診病例20宗，當中18宗在廣州，令近日累計感染病例增至30宗，而所有感染者病毒基因測序高度同源，為具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高等特點的印度變異株，該市隨即進入「半封城」狀態。廣州疫情防控指揮部急發通知，由昨晚10時起，通過市內機場、鐵路、公路客運站離開廣州的非中轉旅客，須持有72小時內核酸檢測陰性證明和「健康碼」綠碼；離穗出省的小型汽車司乘人員，須持有72小時內核酸檢測陰性證明，以備查驗。另外，廣州荔灣區亦發布通報，封閉疫情涉及的五條街道，包括白鶴洞，要求居民足不出戶，日常用品將由屬地街道配送；區內其餘街道每戶只能有一人憑證在限定範圍內活動。

受當地天氣和疫情防控等多方面影響，截至昨晚七時半，據航旅軟件「飛常准」顯示，廣州、深圳、佛山機場從昨日起已取消逾900架次進出港航班。另外，包括國航在內的16家航空公司發布涉及上述三地的免費退改簽方案。

面對廣州疫情的爆發危機，有香港傳染病專家促請港府收緊當地的「回港易」安排，即由當地回港者不能豁免接受強制檢疫，但港府表明，無意更改當地的「回港易」安排，食物及衛生局長陳肇始昨在記者會上解釋，中國內地疫情控制非常嚴謹，現時的個案只局限在局部範圍，廣州亦已擴大篩查範圍，而深圳的傳播鏈清晰，並有措施限制人員流動。她強調，港府會繼續密切留意內地疫情發展，並與粵方保持溝通。

她同時宣布，除上調柬埔寨、越南及泰國至「高風險」地區，而令從三國入境香港者須接受21日強制檢疫外，港府同時宣布，將原屬「甚高風險」組別的英國，調低至「高風險」地區，與台灣同級。港府指出，調低英國風險級別，是因為英國疫苗接種率持續提高，加上早前取消英國登機限制後，亦未發現相關輸入個案。