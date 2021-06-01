港研「未接種疫苗者限入」 有病人團體責儼如懲罰市民削人權

面對只有兩成疫苗接種率的不理想情況，港府除了動員商界提供打針優惠外，還研究強硬手段催谷市民打針，食物及衛生局長陳肇始表示，正研究在下一波疫情來臨時，限制未接種者進入食肆、學校、戲院、宿舍、地盤、圖書館、博物館、表演場所及體育場地；入境人士亦須面對更長的隔離期。

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有病人組織認為，此舉形同懲罰未接種者，影響人權；另外，呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，建議對控制疫情作用不大，強調在疫情初起時全面收緊距離措施方為防疫上策。 持續逾半年的第四波疫情已經完結，港人接種疫苗的意願更低，但在商界應港府遊說而推出越來越多的打針優惠後，接種和預約接種人數近日均大幅攀升，昨(5月31日)天有3.64萬人接種疫苗，而預約者更多達3.77萬人，首次出現預約人數較實際接種人數的情況，亦較上周五有地產商以千萬豪宅利誘市民打針前夕的相關人數，分別上升40%和87%。上述巨大升幅自豪宅優惠出現後，一直維持，而當不同生活範疇的公司昨天推出優惠後，打針情況更進一步升溫。

在昨日，除了港府公布給予打針的公務員一天假期，並可追溯之外，商界向接種疫苗者提供的優惠包括香港鐵路送出總值1000萬元的500張全年車票；海洋公園送出價值200元的園內優惠券；信銀國際推出以新資金承造一個月定期1厘年利率的「抗疫定存優惠」；睿智金融集團捐出價值150萬元的股票供已打針者抽獎等等。

在各類谷針優惠影響下，至昨日累計有137.9萬人已接種第一劑疫苗，占合資格接種人口的21%，較上周五多零回二個百分點。但有關比率仍屬有疫苗供應區內最低的一群，而疫苗接種中心將於9月底停止運作，港府形容，由現在至8月底，是香港防疫的「關鍵時期」，故由昨日起開展「全城起動 快打疫苗」運動，包括讓已接種者享有更寬鬆的防疫措施，由本月10日開始，落實第二階段的「疫苗氣泡」措施，例如增加同枱共食人數上限，而將來則會考慮對未接種者實施更多限制措施。

由於專家已表明，第五波疫情幾乎一定會來，食衛局局長陳肇始透露，若第五波疫情來臨，為避免大規模爆發，港府會考慮要求未接種者遵守較嚴謹限制，包括加長檢疫期；醫護、院舍及學院職員檢測更頻密；限制進入食肆、學校、圖書館、戲院、體育場地及地盤等高風險場所，若是因為身體健康因素而不適宜接種者，可獲豁免。她補充，如果全城有七至九成人接種疫苗，即免疫屏障建成，有關防疫措施亦會相應作出調整。

有關限制建議引起社會爭議，病人政策聯機主席林志釉表明對港府取態有保留，認為限制有關人士進入有關場所，等同懲罰，而限制有關人士進入食肆、學校、地盤和宿舍就是影響他們在進食、教育、工作和居住的基本權利。他期望港府透過誘因鼓勵市民接種疫苗，並對未接種者採取「寧縱勿枉」的態度對待。

特首林鄭月娥響應稱，若說不公平，她亦希望未接種者意識到需要他們的參與，以公平對待已接種者，從而提高接種率及確保香港安全。政府專家顧問許樹昌教授亦認同，原則上應保障已盡公民責任打疫苗的市民有更多自由，並按風險區分他們能夠進入的場所。

不過，中文大學生命倫理學中心總監區結成表示，現時未知第五波疫情的爆發程度，難以抽空評論限制出入場所的措施是否合理，期望港府多與社會溝通。另外，娛樂及飲食協會主席陳民更憂慮，一旦限制未打針者進入食肆，可能會癱瘓經濟及影響本地娛樂事業，呼籲政府做好外防輸入，不要只是恫嚇港人。