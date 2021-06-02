北京以危害國安為由 禁唐吉田赴日陪護重病女兒 「遺憾！」

被禁出境的北京維權律師唐吉田，雖經上百名海內外學者、研究人員和律師等人聯署，爭取當局基於人道理由放行，讓他到日本陪護重病的女兒，但唐吉田今(2日)早欲乘飛機離開廈門時，仍被邊檢人員攔下，理由是當局以他可能危害國家安全和利益而禁止出境。唐吉田對事件「除了遺憾就是遺憾」！

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唐吉田昨晚已從北京抵達福州，以便今早從福州機場乘坐9時許的航班前往日本，但在邊檢窗口遭攔下，帶往問話室，其後有警察向他表示，「依據出入境管理法第十二條第五項之規定，不許我出境」，經再三追問，對方透露，是北京市公安局作出有關決定。其後，他原擬乘坐的廈門航空公司工作人員更把他的機票撕毀，經唐訓誡後，人員從垃圾桶把機票拾回給他。

根據中國出入境管理法，警察引述的條文是指，「可能危害國家安全和利益，國務院有關主管部門決定不準出境的」人士，不得離境。2011年患上肺結核的唐吉田，17年時曾欲到香港治病，被當局以同樣理由禁止出境。

唐吉田表示，一個多月來，已因女兒生病住院而「身心俱疲」，如今連出去陪護她的心願也沒辦法實現，「我除了遺憾就是遺憾」，但已經沒有時間、精力和興趣去恨那些攔下他的決策者，只願芍方不要遇到類似麻煩。

自唐在日本留學的女兒因肺結核菌入腦而需要進行手術的消息傳出後，一批海外學者在上月下旬發起聯署，促請當局基於人道理由，讓唐到日本陪護其重病的女兒。聯署信表明，根據《世界人權宣言》第13條第2款，人人有權出入國境，並在其本國內自由行動，但與其他維權者一樣，「唐律師被告知他若離開中國將會危害國家安全，當局卻從未明確告知其離境將如何危害國安」。這封「聲援唐吉田律師之呼籲信」在一星期內徵集得上百名海內外學者、研究人員和律師等聯署，當中包括紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）、芝加哥大學客座教授滕彪、台灣中研院法學研究所助研員陳玉潔等。唐吉田則自行購買機票準備赴日。

現年53歲的唐吉田，多年來為強制拆遷受害者、上訪者、毒奶粉受害者及法輪功學員維權，推動北京律協直選後，於2010年遭北京市司法局以「擾亂法庭秩序」為由吊銷律師執業證。2017年，他因病赴港求醫，在深圳羅湖口岸被邊檢人員以「可能危害國家安全」為由禁止出境。