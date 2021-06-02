台灣外交部譴責中國製造台灣社會矛盾干預疫苗採購

日本外務大臣茂木敏充日前表示，正在研擬將多出來的COVID-19疫苗提供給台灣。隨後中國外交部發言人汪文斌對此表示，「堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政」；此外，意大利媒體也報導，主導德國BNT原廠拒絕台灣購買疫苗的幕後來自中共政府。

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對此，台灣外交部發言人歐江安今天表示，在台灣政府與全民共同對抗疫情、全力向外取得疫苗之際，中國外交部和國台辦等單位多次發表不實言論，企圖製造台灣社會矛盾，並干預台灣疫苗採購程序，外交部予以最嚴厲的譴責。

台灣外交部表示，台灣相關部門正盡全力促使已經購買的疫苗儘速到貨，並取得足夠的疫苗以保護台灣人民健康。外交部要正告中國政府，停止利用疫情進行毫無必要的操作，遂行政治外交目的。

針對台灣與德國BioNTech（BNT）藥廠的疫苗談判破局，德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）今天透過臉書表示，德國政府已努力促成，但契約簽訂與否及條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。

國民黨今天透過臉書表示，日前發函國際民主聯盟表達台灣需要疫苗（Taiwan needs vaccine）的訴求，今天獲得回應。國際民主聯盟承諾協助，把台灣的需求讓世界知道，協助台灣儘速取得疫苗。

國際民主聯盟是一個跨國性政黨聯盟，其中包括英國保守黨、德國基民黨等各國執政黨，也包括美國共和黨、加拿大保守黨、法國共和黨等各國主要政黨，國民黨也是國際民主聯盟的一員。

另台灣疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，因應疫苗供應愈來愈多，如果6月到8月間疫苗量足夠，就會啟動大規模接種，6月起將有800家診所加入接種行列，8月起增到2000家。未來包括醫院、基層診所及小區接種站，所有接種據點加起來，每周接種數可達100萬劑。

因應即將到來的大量疫苗注射，台灣官方開始規畫「疫苗接種預約平台」，未來可以透過網絡平台預約接種疫苗。目標朝向施打前一周前預約，民眾可以利用手機尋找住家附近的接種點，及有無疫苗等信息。