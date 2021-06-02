日本政府考慮向台灣提供疫苗 蔡英文稱有助於"維持台海和平穩定"

日本政府正考慮向台灣提供英國藥廠阿斯利康製造的疫苗，目前正朝着6月下旬開始提供疫苗的方向與台灣進行協商。日本媒體媒呼籲儘快多供應；台灣總統蔡英文表示，"向自由民主國家台灣支援疫苗，有助於"維持台灣海峽和平穩定"目標。

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中央社援引日本媒體報道，日本已與阿斯利康簽約，今年內將取得約1億2000萬劑AZ疫苗，因歐洲有報告顯示，有人在接種後出現罕見血栓案例，雖然日本政府已批准阿斯利康疫苗藥證，但目前未將此列為公費接種疫苗。主要是因日本確保的美國輝瑞疫苗、莫德納疫苗劑量，足夠供日本人接種。

日本產經新聞在專欄指出，台灣是日本的鄰居，台日過去幾度在急難時都互相幫助。日本政府正考慮將AZ疫苗提供給台灣。

報導說，去年因中國管制口罩出口，日本出現口罩荒之際，台灣捐贈約200萬片醫療用口罩給日本。311東日本大地震後，最快捐善款馳援日本的就是台灣，現在正是日本"報恩"的良機，日媒希望日本政府儘快且儘可能多捐一些疫苗給台灣。

報導說，台灣至今努力爭取AZ疫苗，這款疫苗不需超低溫管理，較好使用。但有2300萬人口的台灣目前只能取得約85萬劑。有關台灣難取得疫苗的理由，台灣總統蔡英文曾表示，"是受到中國阻撓"。

關於日本政府考慮提供疫苗給台灣一事，蔡英文在推特發文表示，"感謝日本深厚的友情。向自由民主國家台灣支援疫苗，有助於美日英澳或歐盟所期待達成的"維持台灣海峽和平穩定"目標。

日本外相茂木敏充日前在例行記者會上說："考慮到與我國的關係，會好好研議支援（台灣）。"對此，中國外交部發言人汪文斌5月31日表示，"堅決反對借疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政"。

產經指出，"對中國這種不人道的批判，日本政府根本不需要介意"。