民調：撐「平反六四」港人減 解散支聯會比例達新高 六四紀念館「被執法」今閉館

香港市民支持愛國民主運動(支聯會)的六四紀念館已開館近十年，但今年首次遭當局以未有申領娛樂場所牌照為由上門執法，支聯會秘書蔡耀昌不排除有打壓的政治原因，但今日起將先行閉館。而在港府大力打壓六四悼念活動的情況下，一項民意調查顯示，「支持平反六四」的受訪者比率跌至47%，是十七年來最低；另有28%認為「應該解散支聯會」，是有紀錄以來新高。蔡耀昌認為，市民的整體態度沒有出現逆轉，民意起跌反映政治風險考慮。

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香港民意研究所昨(1日)公佈於上月中旬就六四事件進行的民調結果，在1004名受訪港人中，主流意見仍是認為中國政府當年錯誤處理六四事件（54%）、北京學生做法正確（42%）及支持平反六四（47%），但全部數字均較一年前，即未實施《況區國安法》前下降；其中，「支持平反六四」的比率顯着下跌十三個百分點，創2003年以來新低。相反，屬非主流意見的中國政府當年處理事件手法正確，其比率今年顯着上升至 19%，創下1993 年有記錄以來新高。

支聯會方面，受訪者對該會的最新評分為45.5，28%受訪者認為應該解散，率較前顯着上升，並創下有記錄以來新高；但仍較反對解散者少十個百分點。

出席民調記者會的支聯會秘書蔡耀昌表示，數據雖有起跌，但未反映市民對六四事件看法出現逆轉，只是有不少人因應現今社會的氣氛和政治形勢而認為「平反六四」有相當大的的困難和風險，出現短期的無力感，現時港人需要沉澱，思考未來。至於認為支聯會應該解散的受訪人數比例創新高，蔡耀昌相信，這可能是因為公眾感受到支聯會受打壓以致做事空間有限。

他強調，雖然部分支聯會核心人物入獄對該會有一定影響，但該會仍然正常運作，目前最重要是保留實力，他又說，支聯會近來面對的壓力大部分都是半官方式的輿論，有多大機會變成政府行動，仍是未知之數，該會將持續評估情況，步步為營，但不會自亂陣腳，作出退讓。

不過，在蔡耀昌出甫記者會之時，有五名食物環境衛生署人員到位於旺角的六四紀念館「查牌」，指該館未有領取娛樂場所牌照，涉嫌違例，要求聯絡紀念館負責人，最終留下聯絡方法後離開。

自2012年起，六四紀念館每年在六四期間公開讓市民參觀，昨天是重新開館的第三天，但卻迎來政府人員首度查牌，蔡耀昌表示，不排除今次事件涉及政治因素。紀念館管理委員會商議後決定，今天起暫時關閉紀念館，以保障工作人員和參觀者的安全，其間會諮詢法律意見。

食環署回複查詢時表示，執法行動是因應近日接獲的投訴展開，根據《公眾娛樂場所條例》，任何人士如無根據條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所，而「公眾娛樂」所指的是讓公眾入場的任何娛樂，當中包括展覽。違者一經定罪，可罰2.5萬港元和監禁6個月。

在過去兩天半，已有超過550人到紀念館參觀，今天突然關閉，有市民到達時才知閉館，對既未能到維園悼念、又不能參觀紀念館表示失望。