社民連抵制新香港選舉 籲民主派同拒參選

經北京改革後的香港立法會選舉將於年底舉行，屬激進民主派的社會民主連線(社民連)議決抵制，表明不會參與選舉結果已被當權者一早設定的選舉委員會界別分組選舉及立法會選舉，是首個就選舉表態的民主黨派。社民連更呼籲，其他民主派拒絕與「不義選舉制度」合作。

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民主派另外兩個主流政黨仍未決定是否參選，民主黨重申，會在9月會員大會決定是否派員參選；公民黨亦仍在討論中，但主席梁家傑表明，十分明白社民連的決定，更明言即使可以參選或勝選，當局亦可隨時以新法例褫奪議席。至於早已被主流民主派視為向建制靠攏的新思維，其主席狄志遠透露，初步已有三至四名成員有意參選，該會已開始部署。

不過，據本台了解，為營造新選舉制度不是只有「清一色」建制派參與的形象，北京希望有主流民主黨派中人參選，最好是年輕的民主黨員，甚至是點名誰人參選會獲足夠選委提名。民主黨主席羅健熙日前亦承認，有中間人遊說其黨員參選，但拒絕透露達情；而前主席劉慧卿和李永達則表明反對參選，反映黨內意見分歧。

以議決形式反對參與選舉的社民連，昨(1日)在社交網站表示，當權者以《港區國安法》肅清反對聲音，重創公民社會，接着以「已喪失公平公正」的新選舉制度壓制港人藉選票表達異見的機會，但卻期望民主派「卑躬屈膝接受篩選」來作新選舉制度的「政治裝飾」，以堵各國悠悠眾口。該黨質疑，民主派在特首和立法會候選人均已預知的情況下參選，是把地區選民當成「選舉工具」，日後更易處處受制，難為群眾清心直說，淪為建制口中的「忠誠反對派」，甚至成為北京學者田飛龍口中的「忠誠的廢物」，最終只會「重蹈中共八大民主黨派的花瓶角色，實在情何已堪？」

社民連強調，從現政權的政策可見，香港已不能重回以議會推動民主的年代，應改行抵抗運動，該黨亦決定今年不參選以作為抵抗運動。另外，社民連呼籲市民積極透過各種選舉「憑良心表達意見」，儘力彰顯真實的民意。港府本周起生效的頹舉條例訂明，禁止煽動選民投棄權票。

另外，選舉事務處昨日已把本年度立法會換屆選舉地方選區分界圖及分界說明上載網站，根據新制，全港會分為十個地方選區，每個選區將選出兩名議員，民主派最好的估計是，民主派和建制派在各選區中各取一席，即在地區直選中保有十席，占整個議會的九分之一議席，比1991年時的直選議席比例更少。而表明會派員參選的新思維主席狄志遠估計，若再有主流民主派政黨不參選，「非建制派」可能只取得四、五席。