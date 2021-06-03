劉光源：外交公署將更有力反對外部干預 香港問題實質是奪權與反奪權之爭

新任中國外交部駐港特派員劉光源表明，香港出現的問題，實質是一場涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量，更加有力反對外部干預是公署今後的工作重點之一。

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劉光源履新一周後，昨(2日)天與中央在港媒體和指定建制媒體見面，根據外交部駐港特派員公署網站上載的文稿，劉光源重申，2019年的「修例風波」在外部勢力插手干預下，演變成一場「顏色革命」，既要香港管治權，還企圖搞亂中國內地，經北京的中央政府推出香港國安法和改革選舉制度才令香港發展重回正軌。

他續稱，公署下一步的工作重點有三個，首先是更加有力反對外部干預，只要外部勢力不放棄插手香港事務，公署就會堅決反對和維護國家主權、安全與發展利益。其次是更加有力服務香港發展和踐行外交為民。

響應一些西方國家頻繁對涉港問題表達關切和實施制裁，劉光源表示，「香港問題的實質是一場涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量」，認為相關制裁已受到中港人民的「堅決回擊」。他不認同國安法和新選舉制度將影響香港的國際金融中心地位和發展前景，指一年來，香港非但沒有大規模資金外流，銀行體系結餘反而升至近四年的高位。此外，新股集資額屢創新高，在港海外企業數量亦維持在7000家以上，其中1200多家是地區總部，反映國際商界依然看好香港，國際金融中心地位十分穩固，相信國際商界一定會作出符合自身利益的正確選擇。

不過，香港美國商會上月中公布調查，指42%受訪會員表示會考慮離開香港，主要原因是對國安法有憂慮。而在考慮離開的企業中，28%會在本年內離開香港，其餘 48% 則計畫在 3至5 年內離港。

劉光源上月25日履新，前(1日)天分別拜會香港特首林鄭月娥和政協副主席梁振英，並稱對梁振英為「一國兩制」事業所做貢獻表示敬意；而對林鄭月娥，剛主要談日後工作的配合。另外，劉光源昨日會見的傳媒皆是獲邀出席，除中央電視台和新華社的駐港記者外，還有《文匯報》、鳳凰衛視及TVB等香港建制媒體。