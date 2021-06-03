日本開始嚴防留學生和外國研究者泄露重要技術

6月2日，政府公布了2021年《增長戰略實施計畫方案》，其中包括未來要解決的經濟政策,主要內容集中在經濟安全保障領域。為了應對美國和中國在尖端技術領域的對立，準備強化法制以防止技術通過外國研究者及外國留學生泄漏。

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鑒於日本國內發生電子數據流往國外等問題，該方案指出，從安全層面着眼，重要數據在需要在國內妥善管理。加之為防備災害發生等意外情況，將打造最多5處左右核心數據基地，以及最多10處左右地方基地。

由於全球需求高漲的半導體對中國大陸和台灣的依賴度較高，從經濟安保的角度出發，該方案認為提升和確保國內生產佔比成為課題，政府將在資金層面支援半導體產業研發，此外還將加快吸引海外企業來日。

同時，該方案提出強化對來日外國留學生及研究者的審查，還將強化《外彙法》等的運作，以防止可用於武器等的重要技術外流。根據《外彙法》，一些特定的技術和信息在日本向外國或非屬於“居民”的人提供時，被視為“一種出口”，需要獲得經濟產業省的特別許可，但是，由於在日本逗留半年以上的外國學生和研究人員現在被視為“居民”，因此不需要這種許可，該計畫提出不論對於居民還是非居民，向他們提供這種信息時，只要事實上提供的是同一種信息，都要進行同樣的管理，政府將在明年年度實施這一措施。此外，將擴大要求公開信息的範圍，以確定接受外資的大學和研究機構是否在進行公平的研究。從安全的角度來看，也會考慮採取措施推進某些專利的非公開化。

據日本多家媒體5月21日報道，日本住友機械工業製造的交付給陸上自衛隊的試驗機槍的部分圖紙已泄露給一家中國公司。

《外彙法》規定，向海外轉移國防裝備或資料時應事先獲得經濟產業大臣許可，經濟產業省於4月28日，以違反法令向日本住友機械工業及委託企業提出嚴厲警告。