為抗議布達佩斯建復旦分校 校址四街命名「光復香港道」等疆港人地

匈牙利政府向中國借貸13億歐元、由中國建築公司在首都布達佩斯第9區興建上海復旦大學分校引發爭議，當地市政府為表不滿，把校址周邊四條街道重新命名為中國認為敏感的人或事，分別是「光復香港道」、「達賴喇嘛道」、「維吾爾烈士徑」及「謝仕光主教道」。

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據匈牙利傳媒Telex報道，布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）昨(2日)天為新街名舉行揭牌儀式時表明，反對以公帑興建復旦大學，該校一旦建成，將不得不忍受這些街道名稱。建議為街道改名的第9區區長巴蘭尼(Krisztina Baranyi)出席同一儀式時表明，此舉是為抗議匈牙利政府同意上海復旦大學進駐該區，並凸顯北京侵犯人權的行為。她又呼籲居民明(6月4日)天起參與為期十日的公眾諮詢及網上民調，表達意見。

四條街道重新命名已獲布達佩斯第9區市政府通過，分別是支持西藏流亡精神領袖的「達賴喇嘛道」（a Dalai Láma út）、抗議中國在香港實施國安法的「光復香港道」（Szabad Hongkong út）、紀念多個西方國家認為中國在新疆實施種族滅絕的「維吾爾烈士徑」（az Ujgur Mártírok útja）及聲援被監禁的羅馬天主教中國地下教會閩東教區主教的「謝仕光主教道」（Hszie Si-kuang püspök út）。

自匈牙利政府4月與上海復旦大學簽訂協議，同意讓該校在一個原擬興建大學宿舍的地點上興建復旦分校後，引發當地反對聲音，輿論其後由反對挪用「學生城」變成對公帑使用的質疑，因為匈牙利政府須向中國貸款4500億匈牙利元（下同，摺合約13億歐元）興建分校，建築公司及使用材料卻大多來自中國，既增加匈牙利外債，亦減少了對高等教育的投資；批評者更不滿總理歐爾班(Viktor Orban)此前不久才強行關閉了美國富豪索羅斯創立的中歐大學，現在卻引入復旦，當中，卡拉松尼表示，「復旦大學的項目將使匈牙利在三十年前共產主義垮台時承諾的許多價值觀受到懷疑，此外，復旦大學的章程要求代表中國共產黨的世界觀，屬於非常嚴重的國家安全風險。」另一些人憂慮的國安風險，是擔心該校可能被用作對歐洲的間諜中心。

批評者引述公開資料說，興建復旦分校的中建集團，被美國列入從事貪腐與間諜活動黑名單，更被揭發由該公司在埃塞俄比亞興建非洲聯盟總部，於2017年被發現有服務器的數據每晚都被上傳到上海，又在桌子和牆壁中發現竊聽設備和麥克風。

匈牙利政府則強調，復旦是國際知名大學，質素高，預計2024年開學後，可提升匈牙利教育水平。

建校計畫被視為歐爾班總理「東方開放」外交政策的最新里程碑，但再次引發歐盟關注，有評論憂慮匈牙利成為中國在歐盟內部的「特洛伊木馬」。