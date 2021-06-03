美國宣布8000萬劑疫苗對外捐贈計畫 700萬劑送往包括台灣在內的亞洲地區

美國白宮周四宣布8000萬劑疫苗對外捐助計畫，其中75%的疫苗透過"疫苗全球獲取機制"在6月底前向各國發送，其中有700萬劑送往台灣、印度、馬來西亞、越南等在內的亞洲國家和地區。

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法新社報道，白宮宣布的疫苗分配中，第一批2500萬劑將在6月底前送出，接收國家中便包含台灣。台灣將會透過COVAX，與亞洲各國共享700萬劑疫苗。

白宮周四在一份聲明中表示：美國政府宣布的在世界範圍內共享8000萬劑美國疫苗，至少四分之三的將通過Covax共享以確保疫苗的公平分發，特別是向低收入國家分發。

白宮表示，剩餘的 25%（2000 萬劑）將分發給“急需疫苗、或面臨疫情爆發的國家，以及美國的近鄰”。

根據白宮新聞稿指出，美國的疫苗將會提供亞洲國家約700萬劑疫苗，包括台灣、印度、菲律賓、越南等國都可分配到。

白宮表示，美國將分享超過8千萬的疫苗，其中6月底前將提供第一批的2500萬。其中75%透過COVAX分發給有需要的國家，包括拉丁美洲、加勒比海、南亞、東亞和非洲地區。另外25%的疫苗將立刻提供給世界上極需疫苗的地區。

美國國家安全顧問蘇利文表示，在首批將對外提供的疫苗中，75%將分配給疫苗獲取機制COVAX，其中約600萬劑給拉丁美洲及加勒比地區、約700萬劑將提供給南亞及東南亞國家、約500萬劑給非洲，並會與非洲聯盟和非洲疾病控制和預防中心協助分法。其餘的25%疫苗，約600萬劑將直接供給於目前確診病例激增，處於高風險中的國家及其他合作夥伴與鄰國，包括加拿大、墨西哥、印度和韓國。

為幫助各國對抗疫情，美國將從6月底捐贈包括美國國內已核准使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和強生（Johnson & Johnson）疫苗，以及尚待核準的阿斯利康（AstraZeneca）共8000萬劑疫苗到世界各國。