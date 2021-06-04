中國反貪秋後算賬 已去世官員也難逃脫

在對上至顯赫高官下至基層官員祭出反腐重拳後，中國的反腐人員現在正試圖追溯過去，翻查舊的案件檔案，搜尋有關部門過去忽視或選擇不予追究的潛在不法行為。去年僅內蒙古反腐追究，就拘留了數十名60多歲、70多歲的退休官員，其中包括一名已卸任14年多的官員。

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據華爾街日報今天報道稱，中國反貪人員追查舊案，已去世官員也難逃脫。在對上至顯赫高官下至基層官員祭出反腐重拳後，中國的反腐人員現在正試圖追溯過去，翻查舊的案件檔案，搜尋有關部門過去忽視或選擇不予追究的潛在不法行為。

過去一年，在一系列回溯性調查中，中共調查人員以幾十年前涉嫌腐敗和其他罪行為由揪出了一連串長期任職的官員和前官員。這場行動最初因針對中國最大的產煤區之一而受到關注，隨後又擴展到全國。

2020年春天，中國北部內蒙古自治區的有關部門發起了一場對涉煤腐敗倒查20年的行動，拘留了數十名60多歲、70多歲的退休官員，其中包括一名已卸任14年多的官員。最近幾個月，多個城市的司法機構表示，他們正在審查最早發生在30年前的減刑、假釋和暫予監外執行案件，以挖掘過去發生的不當行為。今年5月，作為全國打擊有組織犯罪行動的一部分，中央政府要求公安機關建立舊案倒查機制。