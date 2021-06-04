六四：香港支聯會副主席被捕

警方今天拘捕了支聯會副主席鄒幸彤，原因是她涉嫌公布或宣傳未經批準的集結。據香港無線電視台消息說，警方今早拘捕了兩人，當中包括鄒幸彤。香港警方早前以防疫為由，禁止支聯會今晚在維多利亞公園舉辦悼念“六四事件”死難者的燭光晚會，支聯會其後上訴也告失敗。上訴被駁回後，鄒幸彤曾公開向媒體宣布，今晚將會以個人名義到維園。

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據中央社今天引述香港當地媒體消息，香港警方今天拘捕了支聯會副主席鄒幸彤，原因是她涉嫌公布或宣傳未經批準的集結。

據無線電視台消息說，警方今早拘捕了兩人，當中包括鄒幸彤。該消息指出，鄒幸彤上午在寓所被捕，她涉嫌在香港市民支援愛國民主運動聯合會就“六四集會”申請上訴被駁回後，透過社交平台，宣傳及呼籲市民參與同一活動，違反公安條例。

警方早前以防疫（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）為由，禁止支聯會今晚在維多利亞公園舉辦悼念“六四事件”死難者的燭光晚會，支聯會其後上訴也告失敗。上訴被駁回後，鄒幸彤曾公開向媒體宣布，今晚將會以個人名義到維園。

據中央社說，儘管未能舉辦燭光晚會，支聯會昨天仍一如往昔宣布為今年的“六四事件”32周年集會訂定主題為“為自由．共命運．同抗爭”。支聯會相信，無論政權怎樣打壓，“只要人心不死，燭光一定不滅”。支聯會表示，今晚不會以組織名義到維園參與集會，支聯會常委、成員、義工等，也不會以相關身分到場。

該報道稱，但支聯會呼籲港人以智慧和靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己的方式，在合適的時間和地點悼念“六四”，“讓真相不被消失”。支聯會並在網上設立弔唁區，悼念為爭取民主犧牲的“烈士”。