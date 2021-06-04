六四32周年 中國異議藝術家：盼台灣接過港燭光

華人民主書院等民團6月4日晚舉辦六四32周年線上紀念晚會。中國異議藝術家巴丟草盼台灣“接過香港的燭光”，繼續紀念六四。六四親歷者吳仁華也盼台灣青年藉此更關心中國的民主化。

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華人民主書院等民間團體4日晚舉辦“人權照亮民主同行抵抗極權”六四32周年線上紀念晚會，並在晚間8點9分和參與者一同默哀64秒及朗誦已故中國詩人孟浪的詩“數字之傷，數字之痛”。

目前人在澳洲的巴丟草透過視訊出席線上晚會，他說，由於港區國安法的緣故，以往會在香港維多利亞公園舉辦的六四紀念晚會，已經沒辦法正常進行下去，希望台灣作為亞洲所矚目的民主國家，能繼續這個非常重要的紀念，“接過香港的燭光”。

吳仁華指出，當年學生們秉持和平、非暴力的態度參與六四集會，並提出新聞自由、反腐敗等7條合理要求，卻遭中共當局定性為動亂並出動軍隊鎮壓；據他多年的研究估計，當時至少有2000名學生、民眾死亡。

吳仁華認為，紀念六四不僅是悼念受難者，更是為了認清中共過了32年仍不改其專制的體制，且對台灣等民主國家的威脅日增。他表示，期盼台灣青年藉由紀念六四，進一步認清中共的真面目及對台灣的威脅，並更關心及支持中國的民主化，因為那是“對台灣非常有利的”。

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰則表示，六四發生後，香港人對這一殘酷事件的紀念“多年來風雨不改”。過去香港人是以國族情懷為出發點紀念六四，近年來立場轉變成“追究中共”。但無論何種身份及國族認同，只要面對中共，“我們就有義務聲援及追究中共的責任”。

據主辦單位表示，“人權照亮民主 同行抵抗極權”線上晚會共4000觀看次數，最高同時有250人在線上觀看。