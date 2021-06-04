天安門母親赴公墓拜祭 強調向當權者討還公道

中央社：2021年6月4日 六四事件32週年，在警方監視下，「天安門母親」7名成員早上到北京市郊的萬安公墓拜祭遇難的家人。（香港電台提供）

今天是六四事件32周年，在警方監視下，“天安門母親”7名成員早上到北京市郊的萬安公墓拜祭遇難的家人，並宣讀悼詞，強調要向剝奪家人生存權的當權者討還公道。據天安門母親之一張先玲表示，32年過去，當局仍無回應他們的訴求，證明當局無能、殘忍，全世界都看到當天發生的事情，不可能隱瞞。

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據中央社今天報道稱，今天是六四事件32周年，在警方監視下，“天安門母親”7名成員早上到北京市郊的萬安公墓拜祭遇難的家人，並宣讀悼詞，強調要向剝奪家人生存權的當權者討還公道。

據香港電台報道稱，“天安門母親”發起人張先玲及發言人尤維潔等7名成員，早上乘坐警方的車輛，約9時半到達市郊的萬安公墓，拜祭遇難的家人，由尤維潔主持儀式，難屬黃金平讀出悼詞。悼詞說，8名安息公墓的親人在當年的屠殺中遇難，他們正值青春年華，滿懷愛國的激情走上街頭，竟然遭到殘酷殺害，獻出年輕的生命。作為他們的親人，永遠不會忘記這樁慘案，這是心頭永遠無法消除的痛。

悼詞表示，32年來，家屬心中的悲痛和思念絲毫未減，只是將悲痛深埋心底，擦乾眼淚，向剝奪家人生存權的當權者討還公道。悼詞強調，難屬之中已經有幾人離世，活着的人一定會擔起更重的擔子，抗爭到底，至死不渝。

據報，今天獲准祭拜的部分家屬事先向公安報備車型、車牌、同行人數和關係後，可以自行開車前往，所有車輛一律經北門，而非從大門進入墓地。消息指出，墓地及附近的地鐵站至少有20多名便衣戒備，墓地只允許親屬入場，有外國記者被拒入內。

中央社說，據張先玲表示，感覺監視的便衣人員比去年多一點，但拜祭過程整體順利，歷時約半小時。她說，32年過去，當局仍無回應他們的訴求，證明當局無能、殘忍，全世界都看到當天發生的事情，不可能隱瞞。