拜登下令禁止實體投資59家中國企業 北京不高興促撤

美國總統拜登周四簽署了一項行政令，禁止美國實體投資數十家據稱與國防或監視技術行業有關聯的中國企業，拜登政府表示，此舉擴大了特朗普時期出台的一項有法律缺陷的行政令涵蓋的範圍。中國外交部周五回應稱，中方敦促美方尊重市場規律和原則，撤銷打壓中國企業的各種所謂“清單”。但據路透社引述美國一位官員表示，“我們完全預計，在未來幾個月...我們將把更多中國企業納入新行政命令的限制清單中。”

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據路透社今天報道稱，美國總統拜登下令禁止美國實體投資59家中國國防和科技企業，中國外交部周五回應稱，中方敦促美方尊重市場規律和原則，撤銷打壓中國企業的各種所謂“清單”；中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。中國外交部發言人汪文斌在例行發布會上表示，美國政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓和限制中國企業，中方對此堅決反對。

據汪文斌指出，美方的有關行徑違背市場規律，破壞市場規則和秩序，損害的不僅是中國企業的合法權益，也包括美國投資者在內的全球投資者的利益。當被問及清單是否會影響中美談判，中國外交部發言人汪文斌在例行發布會上表示，中國始終堅持應該秉持相互尊重的精神解決問題。

據路透社說，美國總統拜登周四簽署了一項行政令，禁止美國實體投資數十家據稱與國防或監視技術行業有關聯的中國企業，拜登政府表示，此舉擴大了特朗普時期出台的一項有法律缺陷的行政令涵蓋的範圍。

高級政府官員對記者表示，美國財政部將負責執行並“滾動”更新這份新的禁令清單，目前清單上包括59家企業，美國實體被禁止買賣這些企業的上市證券，該清單取代了國防部此前公布的一份清單。

美國總統拜登表示，這項行政令阻止美國投資支持中國的軍工產業，以及軍事、情報和安全研發項目。拜登稱，“此外，我發現在中華人民共和國境外使用中國的監視技術，以及開發或使用中國監視技術，為鎮壓或嚴重侵犯人權的行為提供便利，構成了不同尋常和特別的威脅。”

之前被列入國防部清單的主要中國公司也被列入了這份新清單，其中包括中國航空工業集團公司(AVIC)、中國移動通信集團公司、中國海洋石油總公司(CNOOC)、杭州海康威視數字技術有限公司、華為技術有限公司和中芯國際。

路透社說，中芯國際是中國推動國內芯片行業發展的關鍵。

據一位官員表示，“我們完全預計，在未來幾個月...我們將把更多企業納入新行政命令的限制清單中。”另一名官員告指，將中國監視技術企業納入後，新的清單範圍比特朗普政府去年出台的最初行政令更廣。白宮表示，特朗普行政令不夠謹慎，致其可能面臨法庭挑戰。拜登一直在審視美國對華政策的許多方面，其政府之前推遲了前總統特朗普投資禁令的生效期限，同時制定新的政策框架。

在中美兩國關係日益惡化的情況下，此舉是拜登對抗中國的系列廣泛舉措的一部分，其舉措還包括加強美國的同盟關係，追求大規模的國內投資以提升美國的經濟競爭力。

白宮國安會印太協調員坎貝爾(Kurt Campbell)上個月說，與中國接觸的時期已經結束，今後雙邊關係的主導模式將是競爭。

高級官員稱，財政部隨後將就監視技術的範圍意味着什麼提供指引，包括企業是否在為“鎮壓或嚴重侵犯人權的行為”提供便利。另一位高級官員表示，“我們真的希望確保未來的任何禁令都有法律依據。因此，我們第一批納入清單的企業確實反映了這一點。”

中國投資者對這份名單不以為然，包括被新列入名單的企業在內，大多數被點名的企業股價周五上午都上漲。

東吳證券公司的投資組合經理Wu Kan說，這些上市公司遍布在國防和半導體等重要行業，將得到政府的支持，使其成為投資機會。他說，中國已經放棄了幻想，在那些關係到國家安全的戰略行業，已經做好了脫鉤的充分準備...所以新的禁令名單其實並不意外。

據該報道，第三位官員表示，投資者會有時間“解除”這些投資。該行政令稱，對於目前在清單中的企業，該禁令將於8月2日生效。從8月2日或未來公布的其他企業的生效時間起，投資者仍有365天的時間進行交易以出脫投資。在365天之後再出脫將被禁止，除非有授權，但這不是必須的。

對於希望了解是否需要拋售更多中國股票和債券的投資者來說，新的清單並沒有多少意外。

不過，一些之前被認定的企業，包括中國商飛，以及之前在法庭上對禁令提出挑戰的兩家企業，高雲半導體和籮筐技術，並未被列入新的清單。先前在名單上的中化集團也被剔除。

美國法院5月頒發了最終判決，解除了美國國防部對於公司“中國軍方公司”的認定，正式撤銷了美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。

前國土安全部官員Stewart Baker表示，美國財政部的“固有的監管和法律制度”使其比國防部更適合執行禁令。據Baker表示，“拜登政府傳統的遵循程度越來越高，也就是說：‘特朗普的原則是對的，但執行方式錯了，我們會解決這個問題。”