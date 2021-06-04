新加坡：將暫停廣東旅客入境

新加坡衛生部6月4日表示，鑒於廣東近期新冠疫情確診案例增加，將緊縮邊境管制，禁止過去21天內曾到中國廣東、持有航空通行證的短期旅客入境新加坡。

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中國廣東省廣州市近期出現新一波疫情，自5月21日至6月3日，當地本土病例已接近80例。

新加坡衛生部發布新聞稿表示，跨部會抗疫工作小組密切關注全球疫情發展，有鑒於廣東省確診案例增加，將緊縮對來自廣東旅客的邊境管制措施。

新加坡先前宣布，來自中國的旅客在抵境時接受PCR核酸檢測且結果為陰性的情況下，允許在新加坡自由活動，無須隔離。

不過，新加坡衛生部表示，鑒於廣州確診案例上升，自5日晚上11時59分起，過去21天內曾到廣東省、持有航空通行證（ATP）的短期旅客將不被允許入境新加坡。

同時，衛生部指出，過去21天內有廣東旅遊史的新加坡公民、永久居民及長期准證持有者，抵達新加坡後必須接受PCR檢測，並在住處隔離7天；隔離期滿前需要再次接受PCR檢測。

另外，過去21天內待在廣東以外的中國其他地區的旅客在抵達新加坡後，將持續在機場接受檢測，取代隔離。

除了中國（廣東省除外），新加坡也允許來自文萊、澳洲（維多利亞州除外）、新西蘭的短期旅客使用ATP入境。