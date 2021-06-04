英國駐華使館貼燭光照紀念六四 僅存20分鐘被消失

今天適逢六四事件32周年，英國駐中國大使館下午近3時在中國網絡社群微博、微信，貼出一張黑暗中的燭光照片，並沒有附帶任何文字，但僅存活不到20分鐘就遭到網管當局刪除。去年今天英國使館的六四帖文是在15分鐘後遭刪除的。該使館官員說，“比去年慢了5分鐘，顯見今天對網管人員來說是忙碌的一天。”

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據中央社今天報道稱，英國駐中使館貼圖悼六四 20分鐘被消失。英國駐中使館公使司徒娜（Christina Scott）隨後推文表示，他們將這張照片貼在中國社群媒體上，以紀念32年前在天安門廣場及其附近喪生的所有人。但照片在20分鐘內被刪除。英國廣播公司（BBC）駐中記者勞倫斯（Edward Lawrence）在司徒娜推文下留言笑稱：“我很驚訝他們還花了這麼久的時間（刪除）…”

司徒娜則回說：“比去年慢了5分鐘，顯見今天對網管人員來說是忙碌的一天。”

據微博訊息顯示，英國駐中使館下午2時55分貼出這張燭光照後，許多心中瞭然的中國網友卻在下面討論串故意留言反問是不是英國女王過世了？英方為何“秘不發喪”？“英國女王因病去世”一時之間躍為熱搜詞。

這張照片存活不到20分鐘遭網管當局刪除後，許多網友還譏笑英國駐中使館自己擺烏龍才急刪文。

據該報道，但是中國網友們都沒有提及32年前的今天發生了什麼事。“六四”這兩個字依然是中國網絡社群的禁詞。