釣魚島：中國海警船連112天航入

日本海上保安廳巡邏船4日發現4艘中國海警局船隻在尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近領海外側的毗連區航行。這是連續112天在附近發現中國公務船，刷新了2012年9月尖閣國有化後的最長連續天數紀錄。據第11管區海上保安總部（那霸）稱，4日發現的4艘船中有1艘搭載了類似機關炮的裝置。海保巡邏船警告其勿靠近日本領海。中國公務船從2月13日起持續在尖閣附近海域航行。

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中國船連續112天駛入尖閣海域刷新紀錄。據共同社今天報道稱，據海保透露，今年以來總計有147天發現中國公務船在該海域航行，其中20天駛入日本領海。去年共航行333天，其中29天駛入領海。今年的節奏超出去年，在領海內試圖靠近日本漁船的情況也較為多見。

據日本官房長官加藤勝信4日在記者會上稱：“我們認為這是極其嚴重的事態。將繼續冷靜、堅決地應對。”防衛相岸信夫指出：“絕不能容許以實力為背景單方面改變現狀的嘗試。”

據共同社說，尖閣諸島是位於沖繩本島以西約400公里處的無人島群。附近海域被指可能埋藏石油資源，中國從上世紀70年代開始主張擁有主權。中國今年2月施行了允許海警局使用武器的《海警法》。