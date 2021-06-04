香港“重兵”戒備六四！穿黑衣、點燭光都恐被捕 維園遭禁封

今天是六四事件32周年，同時也是《香港國安法》生效後的首個六四，港警今年繼續以防疫為由反對支聯會維園燭光晚會的申請。香港3日傳出港警為防範“意外”，將動員超過7000名警力戒備；甚至傳出只要是“穿黑衣”或“點燭光”都可能成為違法證據而遭到逮捕。

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據新頭殼報道稱，香港“重兵”戒備六四！港警部署7000警力，穿黑衣、點燭光恐被捕。

據香港當地消息說，港警下達“區區都做緊部署”命令，將維園、沙田百步梯、尖沙嘴文化中心及旺角朗豪坊都設為“熱區”；傳聞單單在維園周邊就部署約3000名警力應對，警方若發現維園有人聚集，將援引《公安條例》第17條賦予的權力，暫時封閉維園，即維園草坪、足球場及籃球場，同時相關通道亦可被封閉，至於何時關閉需視乎情況而定。

港警還在臉書粉專上再“呼籲”民眾不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結，羅列各項罪名、刑期及近日香港法院判決案例，恐嚇意味濃厚。

事實上，2020年，香港政府也以因應新冠肺炎疫情，禁止8人或以上的集會，但仍有許多人違反“限聚令”堅持悼念，參加人數無法估計。

據本台在香港特約記者麥燕庭報道稱，在中國土地上惟二可以公開悼念六四的香港，警方在第四波疫情完結時，繼續以防疫為由拒絕支聯會今(4日)晚在維園舉辦六四燭光悼念晚會，並透過消息人士揚言，在各區布署最多7000警力防止有人違反限聚令和參與被禁止的集會，在維園穿黑衣、燃點燭光和叫口號亦可能被捕，有需要時，會封閉維園，以防市民集結。但鄒幸彤表明，六四晚上會以個人身分「守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光」，即使因此被捕，亦在所不惜。到了下午二時許，警方在維園足球場豎起橫額，表明該處已經關閉，以阻止被禁止的公眾活動進行，進入者可能觸犯公安條例而被檢控。