中國海警船常態航弋釣魚島 日本加強警戒 沖繩漁民促和平解決

中國公務船到6月4日已連續112天在尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近航行，刷新了2012年9月尖閣國有化後的最長紀錄，試圖接近在領海內作業的日本漁船漸成常態。中國今年2月1日起施行允許海警局使用武器的《海警法》，日方也考慮到這一點而加強警戒。圍繞尖閣諸島的局勢，沖繩縣提出“絕對不能出現漁船無法作業的事態”的立場，向日本政府要求始終通過對話和平解決。

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據共同社報道稱，中國船接近尖閣漁船漸成常態，日方加強警戒。根據日本第11管區海上保安總部（那霸）透露，今年以來共有147天發現中國公務船航行。據稱最近“試圖接近在領海內發現的所有日本漁船”（海保相關人士語）。

中國《海警法》實施後不久的2月6日，在領海內作業的日本漁船遭遇尾隨或並排航行。據漁民等透露，對方使用擴音器用中文喊話。日本漁民此前也見過中國公務船，表示“與往常沒有變化”。

該報道引述前海上自衛隊幹部分析稱：“中國此舉旨在向國內外表明‘施政權在中方’。”《日美安全保障條約》第五條規定了對“日本施政下領域”的防衛義務。日美兩國政府就尖閣諸島屬於適用對象達成共識。但前幹部指出，中方料想若持續展現日本對尖閣沒有施政權，美國將難以介入。

共同社說，圍繞尖閣諸島的局勢，沖繩縣的立場是“絕對不能出現漁船無法作業的事態”。但緊張進一步加劇的話，或將招致不測事態。縣幹部稱：“將向日本政府要求始終通過對話和平解決。”