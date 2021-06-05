中國科興疫苗獲准對3歲以上未成年接種

中國官方已經批准科興COVID-19疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上的未成年人，但疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織專家來安排推動。中國當前的COVID-19疫苗接種年齡為18歲以上。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國科興控股董事長尹衛東4日在央視節目中說，官方已批准科興COVID-19疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上的未成年人。據中國科興控股董事長尹衛東說，官方已經批准科興COVID-19疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上的未成年人，但疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織專家來安排推動。

此前中國科興（Sinovac）針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）生產的滅活疫苗CoronaVac（克爾來福）1日獲得世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，是第2個獲世衛批準的中國疫苗。

該報道指中國央視新聞今天稱，尹衛東在央視節目中表示，北京科興中維生物技術有限公司今年初啟動未成年人的臨床研究，目前已經完成了一期臨床和二期臨床，有數百人臨床研究表明，兒童組（3歲-17歲）接種疫苗之後，其安全性良好，和18歲的成人組是一樣的安全。同時，抗體水準也和成年人一樣。他說，現在國家已經批准科興疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但是疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

中國當前的COVID-19疫苗接種年齡為18歲以上。

尹衛東還表示，科興中維的設計產能是年產20億，已經向全球提供了超過6億多劑的疫苗。在獲得世衛組織授權之前，科興已經在中國之外的46個國家獲得了緊急使用。

該報道說，截至3日，中國接種COVID-19疫苗為7.23億劑次。尹衛東說，他有信心在6月底，中國將有超過10億劑次的接種。

消息沒有提及科學疫苗對未成年組臨床試驗具體人數以及是否有第三期臨床。