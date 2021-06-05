六四紀念日：中國譴責美歐駐港領館臨窗燃燭是干涉內政

中國外交部駐港公署發言人周六針對美國及歐盟駐港領事機構建築在窗口點燃六四32周年紀念燭光提出譴責，稱這種做法是“拙劣的政治戲碼”，旨在破壞香港穩定。

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今年是八九六四32周年。香港警方今年再次以新冠疫情下限制集會為由，沒有允許舉行持續了30年的維園六四燭光悼念晚會。但中國外交部駐港機構則顯然更明確反對六四紀念，沒有提及任何疫情理由。

6月4日晚間，美國以及歐盟駐港領館在所在建築的窗口點燃蠟燭，同時也在社交媒體上傳燭光悼念圖片。中國外交部駐港公署發言人周六發表聲明，敦促所謂“有關國家駐港機構立即停止“干預香港事務和中國內政“，並表示，”任何利用香港對內地舉行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰“，“絕對不能允許”。

1989年6月4日，中國內地由學生髮起的大規模爭民主和平集會被當局開槍鎮壓之後，香港年年在6月4日這一天，在維多利亞公園，舉行六四燭光晚會，悼念遇難者，呼籲為六四平反，和建設民主中國。維園燭光悼念晚會並沒有因為1997年香港主權移交北京而停止，香港自此成為中國框架下，唯一可以公開紀念六四死難者的地方。但北京越來越收緊對香港的控制，香港原本在”一國兩制“框架下享有的自由空間日漸收窄。2020年，香港警方30年來首次以新冠疫情下限制集會為由，沒有批准維園燭光悼念晚會。但當日，還是有上萬港人自發前往維園，燃起蠟燭。

今年，香港警方為防止類似情況，一方面沒有批准集會申請，並以任何違規者可能面對5年監禁相威脅，另一方面封鎖維園場地，一些人只因穿黑衣或手持蠟燭就被警方帶走。大批香港市民選擇了以在街頭打開手機電筒或在窗口點燃蠟燭的方式，堅持六四紀念。美歐駐港領館在窗口擺放點燃的蠟燭顯然也是對香港今年不一樣的六四紀念的響應。