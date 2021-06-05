微軟必應搜索引擎上的89六四坦克人照片神秘不見了

屬於微軟旗下的必應搜索引擎6月4日敏感時分被美國媒體曝料消失了著名坦克人照片，這一神秘下架或消失事件，引發關注。必應搜索引擎的主屋微軟，以發言人形式解釋這一消失可能是人為失誤，微軟竭盡全力儘快查證。坦克人照片顯示1989年六四事件翌日中，一名青年男子身穿普通白襯衫，手裡甚至提有塑料袋，孤身阻擋一列解放軍坦克縱隊行進。該照片成為全世界針對六四議題的一個重要象徵。

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據法新社報道，"坦克人"，這張1989年6月在天安門廣場阻擋中國坦克縱隊的身份不明的抗議者的著名照片，周五在六四鎮壓32周年時從必應搜索引擎上神秘消失了。

據經營必應搜索引擎的計算機巨頭微軟公司的發言人在美國媒體報道後數小時說。，"這是由於人為錯誤造成的，我們正在積極努力解決這個問題。"

在 "谷歌圖片"，這個在互聯網上基本佔主導地位的競爭對手服務中，搜索 "坦克手 "會出現數百個美國攝影師查理-科爾等人的圖片。

這張照片顯示，1989年6月5日，在北京天安門廣場，一名身穿白襯衫的不知名抗議者試圖象徵性地阻止至少17輛坦克組成的縱隊前進。

據法新社說，1989年支持民主的示威活動持續了七個星期。在鎮壓過程中，有數百人，甚至超過一千人被殺害。

但由於審查制度，這張在1990年獲得世界年度新聞照片獎的照片在中國仍然基本上不為人知。中國有一個龐大的互聯網監控系統，禁止並刪除任何被認為是敏感的內容，如政治批評或色情內容。中國還以穩定的名義要求數字巨頭建有自己的審查員，在上游執行這項任務。

據該報道，如果不遵守中國規定，絕大多數外國搜索引擎和社交網絡（谷歌、臉書、推特等）在中國均被封鎖，互聯網用戶只能通過規避軟件（VPN）作翻牆訪問。

法新社說，但這張照片在中國以外的微軟旗下的必應搜索引擎Bing上消失，似乎讓人無法理解。

在中國，任何紀念天安門廣場鎮壓六四的活動都是被禁止的，而香港這個半自治地區是唯一被容忍的地方。但隨着北京對前英國殖民地任何形式的反對派的鎮壓，今年的燭光晚會被禁止了。舉辦該活動的香港維多利亞公園在32年中首次在6月4日晚間出現空曠。